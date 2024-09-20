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Законодательство РК

В Казахстане расширят критерии жестокого обращения против личности

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 10:05 Фото: pexels
МВД подготовило поправки в Критерии оценки наличия жестокого обращения, которое привело к социальной дезадаптации и социальной депривации, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносится следующее дополнение в понятие "жестокое обращение, приведшие к социальной дезадаптации и социальной депривации" – это действия, совершенные в форме бытового насилия, насилие в отношение несовершеннолетнего, либо совершение правонарушения против личности в присутствии несовершеннолетнего, торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иных видов их эксплуатации, похищения людей независимо от наличия факта возбуждения уголовного производства по поводу совершенных действий.

При оценке наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации при бытовом насилии, также рассматривается насилие в отношение несовершеннолетнего, либо в присутствии которого совершено правонарушение против личности, в том числе самим несовершеннолетними.

Как пояснили в МВД, целью проекта является определение критерия в части оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации несовершеннолетних, ставших свидетелями правонарушения против личности, в том числе бытового насилия.

"Планируется проведение процедуры идентификации несовершеннолетних лиц, ставших свидетелями насилия для получения доступа к специальным социальным услугам (социально-бытовые, медицинские, психологические, педагогические, трудовые, культурные, экономические, правовые), предусмотренных Стандартом оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия в области социальный защиты населения", – сообщили в МВД. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 октября.

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