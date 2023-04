В США на заводе по переработке отходов произошел сильный пожар

По прогнозам властей города, эвакуировано около 2000 человек. Ожидается, что пожар будет длиться несколько дней, сообщает CNN.

Среди предметов, горевших на заводе, были пластмассы, и дым определенно токсичен, сказал на брифинге маршал пожарной охраны штата Индиана Стив Джонс.

По словам начальника пожарной охраны Ричмонда Тима Брауна, пожарные, прибывшие на объект во вторник, обнаружили полуприцеп за одним из зданий завода, охваченный пламенем. Прицеп был загружен "неизвестным типом пластмасс", и огонь распространился на другие кучи вокруг прицепа и, в конце концов, на здание.

Для жителей в радиусе полумили от пожара ввели приказ об эвакуации, но власти могут изменить его, если направление ветра изменится. Жителям, находящимся вне зоны эвакуации, но с подветренной стороны от нее, рекомендовали укрыться и завести в дом домашних животных.

🚨#BREAKING: Urgent Evacuation Ordered as Massive Fire Engulfs Plastic Recycling Plant with over 1800 Propane Tanks at Risk



📌#Richmond | #Indiana⁰

Urgent Situation Unfolds as Firefighters and Multiple Agencies Confront Serious Fire at Plastic Recycling Center in Richmond,… pic.twitter.com/tM6jUdrwKQ