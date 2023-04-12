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В США на заводе по переработке отходов произошел сильный пожар

Пожар на заводе в Индиане Фото: Twitter/nicksortor
Пожар начался 11 апреля на заводе по переработке отходов в городе Ричмонд, штат Индиана. Власти эвакуировали тысячи людей из-за едкого и ядовитого дыма, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам властей города, эвакуировано около 2000 человек. Ожидается, что пожар будет длиться несколько дней, сообщает CNN.

Среди предметов, горевших на заводе, были пластмассы, и дым определенно токсичен, сказал на брифинге маршал пожарной охраны штата Индиана Стив Джонс.

"Существует множество различных химических веществ, которые выделяет пластмасса при горении, и это вызывает беспокойство, и мы хотим убедиться, что предупредили людей об эвакуации".Стив Джонс

По словам начальника пожарной охраны Ричмонда Тима Брауна, пожарные, прибывшие на объект во вторник, обнаружили полуприцеп за одним из зданий завода, охваченный пламенем. Прицеп был загружен "неизвестным типом пластмасс", и огонь распространился на другие кучи вокруг прицепа и, в конце концов, на здание.

Для жителей в радиусе полумили от пожара ввели приказ об эвакуации, но власти могут изменить его, если направление ветра изменится. Жителям, находящимся вне зоны эвакуации, но с подветренной стороны от нее, рекомендовали укрыться и завести в дом домашних животных.


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