Взрыв прогремел на заводе по переработке отходов в Австралии
Спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила о том, что на заводе по переработке отходов в Сиднее произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
На официальном сайте ведомства уточняется, что тушении огня были задействованы более 50 пожарных расчетов. Во время работы двое пожарных получили легкие травмы рук.
"Более 200 пожарных локализовали пламя, охватившее за ночь мусороперерабатывающий завод в Норт-Сент-Мэрис на западе Сиднея" – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте продолжают работать сотрудники Агентства по охране окружающей среды, полиция и бригады скорой помощи.
Причины происшествия пока устанавливаются.
Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в жилом доме в Гонконге превысило 140 человек.
