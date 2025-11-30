#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
Происшествия

Взрыв прогремел на заводе по переработке отходов в Австралии

взрыв на заводе в Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 21:39 Фото: fire.nsw.gov.au
Спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила о том, что на заводе по переработке отходов в Сиднее произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

На официальном сайте ведомства уточняется, что тушении огня были задействованы более 50 пожарных расчетов. Во время работы двое пожарных получили легкие травмы рук.

Фото: fire.nsw.gov.au

"Более 200 пожарных локализовали пламя, охватившее за ночь мусороперерабатывающий завод в Норт-Сент-Мэрис на западе Сиднея" – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте продолжают работать сотрудники Агентства по охране окружающей среды, полиция и бригады скорой помощи.

Фото: fire.nsw.gov.au

Причины происшествия пока устанавливаются.

Фото: fire.nsw.gov.au

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в жилом доме в Гонконге превысило 140 человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Больше двух тысяч жителей эвакуируют из-за пожара на заводе переработки отходов в США
06:36, 12 апреля 2023
Больше двух тысяч жителей эвакуируют из-за пожара на заводе переработки отходов в США
В США на заводе по переработке отходов произошел сильный пожар
16:41, 12 апреля 2023
В США на заводе по переработке отходов произошел сильный пожар
Взрыв прогремел на заводе в США
04:00, 10 февраля 2025
Взрыв прогремел на заводе в США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: