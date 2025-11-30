Взрыв прогремел на заводе по переработке отходов в Австралии

Спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила о том, что на заводе по переработке отходов в Сиднее произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

На официальном сайте ведомства уточняется, что тушении огня были задействованы более 50 пожарных расчетов. Во время работы двое пожарных получили легкие травмы рук.

Фото: fire.nsw.gov.au

"Более 200 пожарных локализовали пламя, охватившее за ночь мусороперерабатывающий завод в Норт-Сент-Мэрис на западе Сиднея" – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте продолжают работать сотрудники Агентства по охране окружающей среды, полиция и бригады скорой помощи.

Фото: fire.nsw.gov.au

Причины происшествия пока устанавливаются.

Фото: fire.nsw.gov.au

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в жилом доме в Гонконге превысило 140 человек.