Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 13-14 апреля

Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 13-14 апреля, сообщает Zakon.kz.

Астана

13 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +16+18°С.

14 апреля – переменная облачность, дождь, в конце дня – сильный дождь c переходом в снег, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +8+10°С.

15 апреля – облачно, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -5-7°С.

Алматы

13 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +21+23°С.

14 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +26+28°С.

15 апреля – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С.

Шымкент

13 апреля – небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +29+31°С.

14 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С.

15 апреля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +18+20°С.