Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в праздничные выходные
Астана
16 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -17-19°, днем -8-10°.
17 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°, днем -6-8°.
18 декабря – переменная облачность, временами снег. Ветер южный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -3-5°.
Алматы
16 декабря – переменная облачность, днем – снег. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°, днем -4-6°.
17 декабря – переменная облачность, ночью – снег. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -2-4°.
18 декабря –переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем 0-2°.
Шымкент
16 декабря – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1-3°.
17 декабря – переменная облачность, ночью снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +1+3°.
18 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +6+8°.