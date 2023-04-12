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Объявлены лучший футболист и тренер марта в Казахстанской Премьер-лиге

Футбол Лучший игрок марта Фото: Instagram/kff_team
Профессиональная футбольная лига Казахстана по итогам голосования среди представителей команд Премьер-лиги определила лучшего игрока и тренера казахстанского первенства за первый месяц нового сезона, сообщает Zakon.kz.

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В результате голосования лучшим футболистом республики в первый месяц весны стал форвард "Актобе" и сборной Казахстана Максим Самородов. 20-летний игрок забил три гола в трех играх КПЛ-2023 и единолично возглавил бомбардирскую гонку чемпионата. За ним в рейтинге лучших идет полузащитник "Ордабасы" Асхат Тагыберген, у него 2 гола и 2 паса. Призовую тройку закрыл Артур Шушеначев ("Кайрат").

Футбол Лучший тренер марта

Фото: Instagram/fcqyzyljar

Рейтинг лучших тренеров Казахстана по итогам марта возглавил рулевой петропавловского "Кызылжара" Али Алиев, подопечные которого одержали три победы в трех матчах. За Алиева проголосовало абсолютное большинство, 8 из 13 наставников. На втором месте стоит главный тренер "Шахтера" Игорь Солошенко. Третью строчку разделили Андрей Карпович ("Актобе") и Александр Седнев ("Ордабасы").

Тем временем один из ведущих игроков сборной Казахстана Рамазан Оразов перешел из павлодарского "Аксу" в "Тобол" из Костаная.    

Поединки шестого тура чемпионата КПЛ-2023 пройдут 15-16 апреля, центральный матч которого состоится в Шымкенте, где встретятся "Ордабасы" и "Тобол".  


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