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Спорт

Названы лучшие футболисты сезона в английской Премьер-лиге

Футбол Лучшие АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 14:20 Фото: Instagram/liverpoolfc
25 мая на футбольных полях Англии пройдут матчи заключительного 38-го тура Премьер-лиги. К этому часу уже определены лучшие игроки нынешнего сезона в разных номинациях, сообщает Zakon.kz.

Главный снайпер АПЛ и лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона по версии ESPN.

Египетский вингер в нынешнем чемпионате забил 28 голов и отдал 18 результативных ассистов.

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 14:20

Фото: Instagram/deanhuijsen

Приз лучшего новичка сезона присужден Дину Хейсену, который защищал честь "Борнмута". Лучшим трансфером объявлен переход сербского защитника Николы Миленковича из "Фиорентины" в "Ноттингем Форест".

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 14:20

Фото: Instagram/ryanjiro_

Полузащитник "мерсисайдцев" Райан Гравенберх назван игроком, который достиг наибольшего прогресса. Наставник "красных" Арне Слот стал лучшим тренером сезона.

Как известно, 27 апреля "Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" (5:1) и в 20-й раз выиграл чемпионат Англии. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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