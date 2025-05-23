Названы лучшие футболисты сезона в английской Премьер-лиге
Фото: Instagram/liverpoolfc
25 мая на футбольных полях Англии пройдут матчи заключительного 38-го тура Премьер-лиги. К этому часу уже определены лучшие игроки нынешнего сезона в разных номинациях, сообщает Zakon.kz.
Главный снайпер АПЛ и лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона по версии ESPN.
Египетский вингер в нынешнем чемпионате забил 28 голов и отдал 18 результативных ассистов.
Фото: Instagram/deanhuijsen
Приз лучшего новичка сезона присужден Дину Хейсену, который защищал честь "Борнмута". Лучшим трансфером объявлен переход сербского защитника Николы Миленковича из "Фиорентины" в "Ноттингем Форест".
Фото: Instagram/ryanjiro_
Полузащитник "мерсисайдцев" Райан Гравенберх назван игроком, который достиг наибольшего прогресса. Наставник "красных" Арне Слот стал лучшим тренером сезона.
Как известно, 27 апреля "Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" (5:1) и в 20-й раз выиграл чемпионат Англии.
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