Названы лучшие футболисты сезона в английской Премьер-лиге

Фото: Instagram/liverpoolfc

25 мая на футбольных полях Англии пройдут матчи заключительного 38-го тура Премьер-лиги. К этому часу уже определены лучшие игроки нынешнего сезона в разных номинациях, сообщает Zakon.kz.

Главный снайпер АПЛ и лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона по версии ESPN. Египетский вингер в нынешнем чемпионате забил 28 голов и отдал 18 результативных ассистов. Фото: Instagram/deanhuijsen Приз лучшего новичка сезона присужден Дину Хейсену, который защищал честь "Борнмута". Лучшим трансфером объявлен переход сербского защитника Николы Миленковича из "Фиорентины" в "Ноттингем Форест". Фото: Instagram/ryanjiro_ Полузащитник "мерсисайдцев" Райан Гравенберх назван игроком, который достиг наибольшего прогресса. Наставник "красных" Арне Слот стал лучшим тренером сезона. Как известно, 27 апреля "Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" (5:1) и в 20-й раз выиграл чемпионат Англии.

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