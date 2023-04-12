Смертельное ДТП с автобусами в Алматы: в суде допросили экспертов и дознавателя

В Алмалинском районном суде Алматы продолжаются судебные слушания в отношении водителя автобуса, ставшего участником смертельного ДТП, сообщает Zakon.kz

Очередное судебное заседание началось с допроса экспертов, проводивших судебную фототехническую экспертизу после аварии, и дознавателя, осуществляющего предварительное расследование уголовного дела.

В ходе процесса сторона защиты задала экспертам ряд вопросов, в частности, о скорости движения автобуса и на какой сигнал двигался общественный транспорт. Сторона защиты уточнила у эксперта, возможно ли по представленным видеозаписям определить точное место столкновения автобуса. В свою очередь эксперт ответила, что это возможно.

По словам эксперта, в результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы.

"Автобус марки МАЗ-203069 выезжает на проезжую часть перекрестка, то есть пересекает границу проезжей части в виде вступления на поверхности дорожного покрытия на сигнал желтого света светофорного объекта, регулирующего перемещение транспортных средств по проспекту Абылай хана. Автобус марки Golden Dragon выезжает на проезжую часть перекрестка, то есть пересекает границу проезжей части на сигнал зеленого света светофора по улице Толе би. Автобус марки Golden Dragon преодолевает расстояние с момента пересечения им границы проезжей части перекрестка до момента произошедшего контактного взаимодействия его с автобусом марки МАЗ-203069 за время, которое составляет около полутора секунд. Автобус марки МАЗ-203069 преодолевает расстояние с момента пересечения им границы проезжей части перекрестка до момента произошедшего контакта с автобусом марки Golden Dragon за время, которое составляет около 4 секунд". Главный специалист Центра судебных экспертиз Гульжахан Атамбекова

В свою очередь адвокат подсудимого Абдулхади Абсадыкова Серик Даркулов считает, что водитель 201 маршрута абсолютно не принял никаких мер для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

"Неважно, успевал он или не успевал. Сейчас мы уже добились от суда, чтобы назначили дополнительную экспертизу, потому что при досудебном расследовании наше ходатайство о проведении экспертизы отклонили. Чем ниже скорость автобуса, тем меньше удар, соответственно, другие последствия. А по видео видно, что водитель 201 автобуса не тормозил и не прилагал никаких усилий для этого". Адвокат подсудимого Серик Даркулов

Кроме того, по мнению стороны защиты, органы дознания должны были провести экспертизу и автобуса марки Golden Dragon, которым управлял другой водитель. На что дознаватель ответил, что не посчитал нужным проводить ее, так как достаточно было видеозаписей с момента аварии.

Между тем обвинение прокурора основано на том факте, что подсудимый проехал на желтый свет светофора, тем самым нарушив правила дорожного движения.

На следующем судебном слушании будут допрашивать подсудимого. Также сторона защиты ходатайствовала об участии в нем других свидетелей.

Крупное ДТП произошло 8 ноября 2022 года в центре Алматы на пересечении улиц Толе би – Абылай хана. Там столкнулись два пассажирских автобуса. Очевидцы происшествия рассказали, что за рулем 98 маршрута находился 35-летний водитель, который двигался по проспекту Абылай хана в южном направлении. И на пересечении с улицей Толе би выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с другим автобусом, который двигался в восточном направлении. Сила удара была такой мощной, что оба транспортных средства вылетели на тротуар, на котором находились пешеходы. В результате аварии один человек погиб и еще 21 пострадал.

