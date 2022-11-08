Момент столкновения двух автобусов в Алматы попал на видео

В Алматы 8 ноября произошло ДТП с двумя автобусами. Момент столкновения попал на видео, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в полиции, в ДТП пострадали 15 человек, один погиб. Назначены экспертизы.

Очевидец рассказал подробности столкновения автобусов. По его словам, в момент ДТП не работал светофор и не было регулировщика.

Столкновение двух автобусов произошло в Алматы 8 ноября на пересечении ул. Толе би и Абылай хана.