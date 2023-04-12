Главное за день 12 апреля: когда в школах прозвенит последний звонок, задержан вице-министр, спецоперация КНБ

12 апреля 2023 год стал урожайным на задержания разных персон, о главных из них и других важных событиях дня расскажет Zakon.kz.

Многие годы науке не уделялось должного внимания

Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло заседание Национального совета по науке и технологиям, на котором президент отметил, что в стране многие годы науке не уделялось должного внимания. В связи с этим накопилось много нерешенных вопросов.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта сфера отстает.

"Если мы хотим стать процветающей страной, мы должны восполнить этот пробел. Поэтому моим Указом был создан Национальный совет по науке и технологиям. Ему присвоен статус совета при президенте", – сказал глава государства.

По его словам, это будет основная структура, призванная вырабатывать рекомендации по приоритетам государственной политики в области науки, добавил глава государства.

Последний звонок

Подписан приказ министра просвещения об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования.

Учебные занятия в организациях среднего образования, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, завершаются 31 мая 2023 года.

Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов проводятся со 2 по 13 июня 2023 года.

Государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов проводятся с 5 по 19 июня 2023 года.

Задержан вице-министр нацэкономики

В городском суде Алматы сообщили, что 10 апреля в Специализированный межрайонный следственный суд поступило ходатайство руководителя МСОГ Агентства РК по противодействию коррупции о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Ильяса Усерова сроком на два месяца, согласованное с заместителем прокурора Алматы.

Причины задержания вице-министра не сообщаются.

Арестован Мухтар Тайжан

Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы Мухтар Тайжан признан виновным по ст. 488 ч. 6 ("Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний") КоАП РК.

Он привлечен к административной ответственности в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Побег Кудебаева: заведены уголовные дела

Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы в отношении экс-главы ДП Алматинской и Жетысуской областей Серика Кудебаева.



Кыргызстан со своей стороны также возбудил уголовное дело по факту незаконного пересечения границы в рамках совместной работы.

С турецкой стороной у Казахстана также имеется двустороннее соглашение об оказании правовой помощи по уголовным делам. В рамках этого соглашения с турецкой стороной также начата работа.

КНБ провел крупную спецоперацию

Комитет нацбезопасности провел одновременно крупную спецоперацию в Астане и Алматы, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

По данным КНБ, участники криминальной схемы специализировались на переделке охолощенного, травматического, сигнального и иного нелетального оружия в боевое для его последующего сбыта на "черном" рынке.

В результате задержаны 23 лица, подозреваемые в причастности к криминальной схеме. Изъято 32 автомата, 88 пистолетов, 37 ружей (всего 157 единиц оружия), девять гранат и 27 390 боеприпасов различного калибра.

Казахстанцы смогут посещать Китай без визы

МИД РК подготовил проект постановления правительства "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований".

Соглашение предусматривает, что граждане обоих государств освобождаются от визовых требований для осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей (заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели) для однократного или многократного въезда, выезда, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

Предполагается, что оно будет подписано в мае во время госвизита президента Казахстана в Китай.

Плата за пропуск грузового автотранспорта через госграницу

Комитет госдоходов подготовил приказ "Об определении размеров плат за пропуск через Государственную границу Республики Казахстан автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди".

Так, предлагается установить плату в размере 3 МРП (10 350 тенге) за пропуск через Государственную границу РК грузовых автомобилей, в том числе с прицепами, и седельных тягачей.



Пакет с головой женщины

По информации ДП Алматы, 12 апреля в 8:40 в полицию поступило сообщение об обнаружении у заброшенного здания по улице Шолохова трупа женщины. Следственно-оперативной группой был произведен осмотр места происшествия. Женщина оказалась обезглавленной.

Спустя некоторое время голова женщины была обнаружена в одной из торговых точек неподалеку.

Погибшей оказалась 47-летняя женщина без определенного места жительства, ранее неоднократно судимая за наркопреступления.

Полиция ищет убийцу обезглавленной женщины.

