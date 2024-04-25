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Прозвенит ли последний звонок в школах Казахстана

Прозвенит ли последний звонок в школах Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 17:47 Фото: Zakon.kz
Во всех казахстанских школах пройдет единый классный час, посвященный завершению учебного года. Об этом 25 апреля 2024 года заявили в пресс-службе Министерства просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, 2023-2024 учебный год завершают более 3,8 млн казахстанских школьников, из них 186 тыс. выпускников попрощаются со школьной скамьей. В этом году продолжительность учебного года составляет 34 недели с его завершением 25 мая.

"В связи с паводковой ситуацией в ряде регионов и тем, что завершение выпадает на субботу, 24 мая, занятия для школьников пройдут с организацией классного часа, посвященного завершению 2023-2024 учебного года. На нем классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего года. В регионах, где занятия проходят удаленно из-за паводковой ситуации, классные часы будут проведены в онлайн-формате", – отметила заместитель директора департамента воспитательной работы и дополнительного образования Карлыгаш Курманбекова.

Отмечается, что вручение аттестатов и награждение знаками особого образца "Алтын белгі" выпускникам 11 (12) классов пройдет с 19 по 22 июня, после завершения всех школьных экзаменов.

"Для обеспечения безопасности и качественной подготовки к экзаменам выпускникам 9-11 классов не разрешаются сборы денег, пышные торжественные мероприятия, банкеты и выезды на автомобилях", – добавили в пресс-службе Минпросвещения РК.

В ведомстве подчеркнули, что, в связи с паводковой ситуацией в стране, последний звонок переформатировали в единый классный час.

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1 апреля 2024 года в Министерстве просвещения Казахстана рассказали о сроке окончания учебного года в школах республики. Отмечалось, что 25 мая будут подведены итоги и учебный год будет завершен.

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