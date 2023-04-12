Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в третьей партии за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь сыграли вничью в третьей партии за звание чемпиона мира, сообщает Zakon.kz.

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Претенденты согласились на ничью после 30-го хода. Счет в матче, проходящем в Астане, стал 2:1 в пользу российского гроссмейстера.

Четвертая партия, в которой у Непомнящего будут черные фигуры, состоится 13 апреля.

В матче за мировую шахматную корону запланированы 14 партий, если один из участников не одержит досрочную победу. Для этого один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка. Если по итогам всех партий счет в противостоянии останется равным, то в последний игровой день будет проведен тай-брейк.

Символический первый ход в этой партии сделал казахстанский космонавт Талгат Мусабаев. В среду, 12 апреля, отмечается День космонавтики.