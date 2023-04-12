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Сотрудников акимата Алматы подозревают в крупном мошенничестве

Должностные лица акимата Алматы подозреваются в крупном мошенничестве Фото: Zakon.kz
Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата города Алматы и других лиц по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.
"В ходе расследования выявлены нарушения порядка реализации коммунальной собственности (конфискованные по приговору суда 3 коттеджа и 2 квартиры) напрямую аффилированным физическим лицам по заведомо заниженной стоимости на основании ложных отчетов об оценке (стоимость объектов занижена в несколько раз)", - говорится в сообщении.

Ущерб государству в результате их преступных действий составил 819 млн тенге (разница в стоимости объектов недвижимости). В ходе следствия ущерб был полностью возмещен.

Трое подозреваемых лиц с санкции следственного суда помещены под домашний арест.

Иную информацию в Антикоре в интересах следствия не распространяют.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отметили в Антикоре.

Между тем 12 апреля стало известно о задержании вице-министра национальной экономики Казахстана Ильяса Усерова.

10 апреля в Специализированный межрайонный следственный суд поступило ходатайство руководителя МСОГ Агентства РК по противодействию коррупции о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого сроком на 2 месяца.

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