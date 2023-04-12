Жамиля Бакбергенова стала трехкратной чемпионкой Азии по борьбе

Лидер сборной Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова третий раз в своей карьере завоевала золотую медаль азиатского первенства. На этот раз на Чемпионате Азии-2023 в Астане, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".



В финальной схватке в весовой категории до 72 кг титулованная казахстанская спортсменка сумела победить японку Сумире Ниикуру – 5:1. Тем самым Жамиля стала трехкратной чемпионкой Азии.

Ранее она становилась победительницей азиатских турниров в Индии (2020) и в Монголии (2022). Также она двукратный серебряный призер чемпионатов мира.





Таким образом, Жамиля Бакбергенова принесла в копилку нашей женской сборной вторую золотую медаль. Днем ранее на высшую ступень пьедестала почета поднялась Эльмира Сыздыкова, которой не было равных в весе до 76 кг.

Всего казахстанские девушки на азиатском первенстве завоевали 5 наград – 2 золотые и 3 бронзовые. Третьими местами отметились Марина Седнева (до 55 кг), Нилифур Раимова (до 57 кг) и Елена Шалыгина (до 68 кг).





Фото: Instagram/drs_kz

Эти пять медалей позволили нашим спортсменкам занять третье место в общекомандном зачете женского Чемпионата Азии-2023. Впереди нас представители Японии и Китая. 13-го апреля на ковры Астаны выйдут борцы вольного стиля.