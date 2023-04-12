Жамиля Бакбергенова стала трехкратной чемпионкой Азии по борьбе
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В финальной схватке в весовой категории до 72 кг титулованная казахстанская спортсменка сумела победить японку Сумире Ниикуру – 5:1. Тем самым Жамиля стала трехкратной чемпионкой Азии.
Ранее она становилась победительницей азиатских турниров в Индии (2020) и в Монголии (2022). Также она двукратный серебряный призер чемпионатов мира.
Таким образом, Жамиля Бакбергенова принесла в копилку нашей женской сборной вторую золотую медаль. Днем ранее на высшую ступень пьедестала почета поднялась Эльмира Сыздыкова, которой не было равных в весе до 76 кг.
Всего казахстанские девушки на азиатском первенстве завоевали 5 наград – 2 золотые и 3 бронзовые. Третьими местами отметились Марина Седнева (до 55 кг), Нилифур Раимова (до 57 кг) и Елена Шалыгина (до 68 кг).
Фото: Instagram/drs_kz
Эти пять медалей позволили нашим спортсменкам занять третье место в общекомандном зачете женского Чемпионата Азии-2023. Впереди нас представители Японии и Китая. 13-го апреля на ковры Астаны выйдут борцы вольного стиля.