Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жамиля Бакбергенова стала трехкратной чемпионкой Азии по борьбе

Борьба ЧА Медаль Фото: Instagram/drs_kz
Лидер сборной Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова третий раз в своей карьере завоевала золотую медаль азиатского первенства. На этот раз на Чемпионате Азии-2023 в Астане, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".

В финальной схватке в весовой категории до 72 кг титулованная казахстанская спортсменка сумела победить японку Сумире Ниикуру – 5:1. Тем самым Жамиля стала трехкратной чемпионкой Азии.

Ранее она становилась победительницей азиатских турниров в Индии (2020) и в Монголии (2022). Также она двукратный серебряный призер чемпионатов мира.


Таким образом, Жамиля Бакбергенова принесла в копилку нашей женской сборной вторую золотую медаль. Днем ранее на высшую ступень пьедестала почета поднялась Эльмира Сыздыкова, которой не было равных в весе до 76 кг.    

Всего казахстанские девушки на азиатском первенстве завоевали 5 наград – 2 золотые и 3 бронзовые. Третьими местами отметились Марина Седнева (до 55 кг), Нилифур Раимова (до 57 кг) и Елена Шалыгина (до 68 кг).


Борьба ЧА Медаль

Фото: Instagram/drs_kz

Эти пять медалей позволили нашим спортсменкам занять третье место в общекомандном зачете женского Чемпионата Азии-2023. Впереди нас представители Японии и Китая. 13-го апреля на ковры Астаны выйдут борцы вольного стиля. 

Читайте также

Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в третьей партии за мировую шахматную корону

Объявлены лучший футболист и тренер марта в Казахстанской Премьер-лиге

Букмекерская компания Olimpbet предложила КФФ дополнительные 500 млн тенге

Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия
КНБ провел крупную спецоперацию в Астане, Алматы и шести регионах
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
астролог, гороскоп
Астрологи рассказали, кого ждет успех 12 апреля
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления