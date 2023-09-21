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Жамиля Бакбергенова будет бороться за бронзу на ЧМ по борьбе

борьба Фото: Instagram/ zhamila.bakbergenova
Казахстанка Жамиля Бакбергенова (72 кг) не смогла в третий раз подряд выйти в финал чемпионата мира по борьбе, сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале ЧМ-2023 казахстанка уступила Дааванасан Енкх Амар из Монголии.

27-летняя Бакбергенова выигрывала серебро на ЧМ-2022 и ЧМ-2021, но на этом ЧМ теперь будет бороться за бронзу.

Ранее сообщалось, что Бакбергенова вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе.

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