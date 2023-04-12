30 млрд тенге будет выделено на развитие системы здравоохранения ВКО в этом году

Важным направлением повышения качества жизни населения остается модернизация социальной сферы, сообщает Zakon.kz.

В текущем году из бюджета Восточно-Казахстанской области на закуп медоборудования, обучение специалистов, строительство объектов и капитальный ремонт медицинских учреждений предусмотрено 30 млрд тенге.

"За прошлый год в здравоохранение области вложено 26 млрд тенге, из них 3,3 млрд тенге направлено на закуп оборудования, 0,7 млрд тг - на обучение специалистов, 15,7 млрд тг - на строительство объектов. В дальнейшем, до 2025 года планируется приобретение медоборудования на 5,6 млрд тенге, в том числе, 6 компьютерных томографов на 3 млрд тенге для районных больниц. Кроме того, с целью ранней диагностики онкологических заболеваний в многопрофильном центре онкологии и хирургии будет проведена модернизация здания и установка ПЭТ-КТ на 5,2 млрд тенге. Начало в текущем году", - сказал аким ВКО Даниал Ахметов на пресс-конференции.

Также в области продолжается строительство уникального Центра гематологии, начато возведение больничного комплекса со стационаром на 140 коек и поликлиники на 500 посещений в смену в городе Риддере. Решен вопрос строительства поликлиники на 150 посещений в п. Касыма Кайсенова Уланского района.



"В рамках модернизации сельского здравоохранения запланировано строительство 36 медицинских объектов на 7,9 млрд тенге. До конца года планируется провести капитальный ремонт в 16 медицинских организациях на 3,2 млрд тенге", - пояснил спикер.

Вместе с тем, вложение инвестиций в здравоохранение региона позволило повысить высокотехнологичную медицинскую помощь. 7 медицинских организаций области оказывают 33 вида высокотехнологичных услуг, что составляет 42% от общего количества ВТМП по республике. До конца года планируется внедрить еще 17 видов.





Фото: пресс-центр ВКО





"Всего количество оказанной высокотехнологичной медицинской помощи за 5 лет выросло в 5 раз, а с начала 2023 года - в 2 раза. К тому же, в прошлом году было оказано 2610 видов специализированной медицинской помощи. За год дополнительно внедрено 689 видов СМП", - отметил аким ВКО.

Тут же Даниал Ахметов добавил, что темпы развития здравоохранения зависят не только от ВТПМ, но и требуют качественного профессионального роста медицинских работников.

"Мы продолжаем активно заниматься этим вопросом. В прошлом году в ведущих зарубежных клиниках Израиля, России и Германии обучение и повышение квалификации прошли 36 медработников области по вопросам гематологии, нейрохирургии, кардиологии, материнству и детству. В текущем году запланировано обучение 27 врачей на 445 млн тенге в клиниках Израиля, Латвии, Германии и России. Всего с 2017 года свою квалификацию повысили 210 специалистов области за рубежом", - сообщил он.

Отметим, в результате проводимых мероприятий и оснащения медицинских организаций области высокотехнологичным оборудованием в 2022 году отмечено снижение материнской смертности на 87,6%, от болезней системы кровообращения на 30%, злокачественных новообразований – на 7% и заболеваемости туберкулезом – на 13%.

