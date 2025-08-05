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Общество

Из спецфонда правительства выделено 2,4 млрд тенге на реконструкцию больниц в Жамбылской области

здание правительства РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 10:11 Фото: primeminister.kz
В соответствии с поручениями главы государства в Казахстане продолжается реализация проектов, направленных на повышение качества жизни населения и развитие социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов, сообщает Zakon.kz.

Из релиза правительства за 5 августа 2025 года следует, что в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" предусмотрена реконструкция межрайонных многопрофильных центральных больниц в Меркенском и Таласском районах Жамбылской области.

"На эти цели из специального государственного фонда выделено 2,4 млрд тенге", – уточнили в пресс-службе.

Так, часть возвращенных активов направлена на реконструкцию Таласской многопрофильной центральной районной больницы. Объем предусмотренных средств составляет 2,3 млрд тенге.

Кроме того, на ремонт приемного отделения Меркенской многопрофильной центральной районной больницы предусмотрено 144,9 млн тенге. Строительные работы находятся на завершающей стадии. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца года.

"В целом в 2025 году из специального государственного фонда на реализацию четырех объектов здравоохранения в Жамбылской области направлено 2,8 млрд тенге. Ранее сообщалось о строительстве двух врачебных амбулаторий в Кордайском и Таласском районах. Каждая из них рассчитана на 45 посещений в сутки".Пресс-служба правительства РК

Фото: primeminister.kz

4 августа 2025 года сообщалось, что на реконструкцию тепломагистрали Уральска выделено 2,5 млрд тенге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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