Маулен Ашимбаев встретился в Москве с Валентиной Матвиенко

Спикер Сената Маулен Ашимбаев с группой депутатов с официальным визитом прибыл в Россию, где встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко, сообщает Zakon.kz.

На встрече Маулен Ашимбаев озвучил перспективные направления, в которых депутаты могли бы активизировать межпарламентское взаимодействие, передает пресс-служба Сената Парламента РК.

Приоритетными задачами были обозначены вопросы сохранения экосистем трансграничных рек, совместной борьбы с незаконным оборотом наркотиков и развития приграничного сотрудничества.

"Отношения между Казахстаном и Россией демонстрируют пример успешного и эффективного двустороннего взаимодействия. Сотрудничество между Казахстаном и Россией основывается на прочных узах дружбы и добрососедства, многовековых исторических связях, уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности наших государств", – сказал Маулен Ашимбаев в ходе встречи.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также акцентировала свое внимание на значимости широкомасштабных политических и экономических реформ, проводимых в Казахстане по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева, и подчеркнула важность поступательного развития отношений между двумя государствами.



"Россия и Казахстан являются подлинными равноправными союзниками. Нас очень многое связывает. Мы внимательно следим за развитием Казахстана. Вызывают огромное уважение те политические и экономические реформы, которые проводит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также то, как они проводятся: профессионально, демократично, в диалоге с населением. Также хочу подтвердить наш принципиальный настрой на дальнейшее укрепление межпарламентского взаимодействия", – отметила Валентина Матвиенко.

Дорожная карта по развитию межпарламентского сотрудничества между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации Федсобрания России рассчитана на предстоящие три года. Его основная задача – усилить прикладную составляющую сотрудничества Парламентов с акцентом на конкретные и осязаемые результаты деятельности.



Маулен Ашимбаев остановился на необходимости укрепления сферы приграничного сотрудничества и важности решения актуальных вопросов, касающихся трансграничных водных объектов.

"Одной из актуальных проблем является сохранение экосистем трансграничных рек. В казахстанском обществе уделяется большое внимание этому вопросу с учетом его острой социальной, экономической и экологической значимости для ряда наших регионов. В этой связи хотим предложить следующее заседание Комиссии по сотрудничеству провести осенью этого года в одной из приграничных областей Казахстана, через которые протекают трансграничные реки. Предлагаем в этих целях рассмотреть г. Уральск. Так сенаторы смогут на месте ознакомиться с ситуацией, заслушать соответствующие государственные органы, выработать совместные предложения", – отметил Маулен Ашимбаев.

Кроме того, делегация Сената Парламента Казахстана посетила Соборную мечеть Москвы, где обсудили с ее руководством роль религиозных лидеров в вопросах продвижения в современном обществе высоких духовно-нравственных ценностей. В этой связи был отмечен вклад Съезда лидеров мировых и традиционных религий в развитие межрелигиозного диалога, укрепление мира и согласия между народами.



В рамках первого дня официального визита казахстанские сенаторы также приняли участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата.