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По факту массового отравления медиков в Актау начато расследование

По факту массового отравления медиков в Актау начато расследование Фото: pixabay
Специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля начали расследования по факту массового отравления в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, расследование ведется по факту массового отравления медиков после ауызашара в одном из ресторанов Актау, передает Lada.kz.

"В управление санитарно-эпидемиологического контроля поступило экстренное извещение о групповом случае заболевания острой кишечной инфекции и гастроэнтеритом. За помощью в стационар обратились 16 человек, из них 10 госпитализированы. В настоящее время специалистами управления ведется эпидемиологическое расследование для установления источника заболевания", - говорится в сообщении.

При этом в управлении санитарно-эпидемиологического контроля отказались озвучивать название ресторана, где произошло отравление.

Около полусотни медиков почувствовали себя плохо после похода в ресторан на ауызашар. В больницу с симптомами отравления обратились 16 человек. Остальные лечились дома.

Сейчас медики пытаются мирным путем договориться с владельцем ресторана. Если этого сделать не получится, то обещают обнародовать название заведения.

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