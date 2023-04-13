Ученые Гарварда назвали страшнейший год в истории человечества

Метеорологи помогли ученым из Гарвардского университета установить, какой год может по праву называться самым страшным за последние 2500 лет. Звание такого досталось 536 году нашей эры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает американский научный журнал Science, тогда таинственный туман на 18 месяцев погрузил Европу, Ближний Восток и часть Азии во тьму.

Средняя температура упала на 1,5-2,5 градуса, что стало самым холодным десятилетием за последние 2500 лет. Это похолодание положило начало глобальному изменению климата и стало причиной всех бедствий и эпидемий последующих столетий.

Тем летом в Китае выпал снег, урожай не удался, люди голодали. В ирландских хрониках говорится о "неурожае в 536–539 годах". Затем, в 541 году, бубонная чума поразила римский порт Пелусий в Египте — знаменитая Юстинианова чума, которая считается первой пандемией в истории человечества, и которая уничтожила от одной трети до половины населения всей Восточной Римской империи. В огромном городе Константинополе, по оценкам историков, около 40 процентов жителей умерли во время Юстиниановой чумы в 541 и 542 годах.

Считается, что эта катастрофа и породила викингов. Часть историков склоняется к версии, что именно вызванные ею голод и неурожаи сделали из фермеров злобных грабителей и заставили их обрушиться на Европу в IX веке.

Метеорологи отмечают, что причины случившегося стали понятны лишь в 2018 году, когда исследователи после изучения льда швейцарского ледника пришли к выводу, что начало бедствиям положило сильное извержение исландского вулкана в 539 году. По данным ученых, в 540 и 547 годах случились еще два извержения, которые окончательно заполнили атмосферу пеплом.



