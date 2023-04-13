Ученые Гарварда назвали страшнейший год в истории человечества
Как сообщает американский научный журнал Science, тогда таинственный туман на 18 месяцев погрузил Европу, Ближний Восток и часть Азии во тьму.
Средняя температура упала на 1,5-2,5 градуса, что стало самым холодным десятилетием за последние 2500 лет. Это похолодание положило начало глобальному изменению климата и стало причиной всех бедствий и эпидемий последующих столетий.
Тем летом в Китае выпал снег, урожай не удался, люди голодали. В ирландских хрониках говорится о "неурожае в 536–539 годах". Затем, в 541 году, бубонная чума поразила римский порт Пелусий в Египте — знаменитая Юстинианова чума, которая считается первой пандемией в истории человечества, и которая уничтожила от одной трети до половины населения всей Восточной Римской империи. В огромном городе Константинополе, по оценкам историков, около 40 процентов жителей умерли во время Юстиниановой чумы в 541 и 542 годах.
Считается, что эта катастрофа и породила викингов. Часть историков склоняется к версии, что именно вызванные ею голод и неурожаи сделали из фермеров злобных грабителей и заставили их обрушиться на Европу в IX веке.
Метеорологи отмечают, что причины случившегося стали понятны лишь в 2018 году, когда исследователи после изучения льда швейцарского ледника пришли к выводу, что начало бедствиям положило сильное извержение исландского вулкана в 539 году. По данным ученых, в 540 и 547 годах случились еще два извержения, которые окончательно заполнили атмосферу пеплом.