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Наука и технологии

Определен худший год в истории человечества

Определен худший год в истории человечества, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 16:47 Фото: pixabay
Гарвардские ученые установили, какой год стал самым тяжелым за всю историю человечества, сообщает Zakon.kz.

Согласно результатам исследования, в 536 году нашей эры Европу и Азию охватили глобальные климатические аномалии и катастрофы, которые стали триггерами масштабных социальных и исторических потрясений, пишет Газета.

Как утверждают ученые, в течение 18 месяцев огромные территории оказались окутаны густым туманом, практически полностью блокировавшим солнечный свет. Дневное освещение того времени не превышало яркости полнолуния. Это привело к падению средней температуры на 2,5 градуса Цельсия – самому значительному за последние 2500 лет. Резкое похолодание вызвало неурожаи и крах сельского хозяйства, спровоцировав массовый голод.

Климатические данные, полученные при анализе ледяных кернов (образцов ледяного покрова глубокого заложения) из Гренландии, выявили высокое содержание серы в атмосфере. Это указывало на то, что в 536 году произошло масштабное вулканическое извержение. По предположениям ученых, мощный вулкан на севере Земного шара выбросил в стратосферу огромное количество пепла и серной кислоты, что и стало причиной глобального затемнения.

Экологическая и продовольственная катастрофа сопровождалась вспышкой одной из первых зафиксированных пандемий в истории – Юстиниановой чумы. Болезнь распространилась по всему известному тогда миру, унеся, по оценкам историков, до 50 миллионов жизней – почти половину населения того времени.

В 539 году также активизировались вулканы Исландии, за которыми последовали новые катастрофические извержения в 540 и 547 годах.

Землетрясения, наводнения и затяжные эпидемии подорвали устойчивость целых цивилизаций. Некоторые историки считают, что именно этот каскад бедствий стал одной из причин падения западной Римской империи и перехода Европы в эпоху Средневековья.

Ранее геологи из Техасского университета в Остине обнаружили, что нижняя часть Североамериканского континента как будто "стекает" в мантию Земли гигантскими каплями-глыбами.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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