Ауызашар африканским сиротам устроили сельчане из Атырауской области

Молодые люди из села Макат Атырауской области организовали благотворительный ужин в священный месяц Рамазан для сирот африканского детского дома, сообщает Zakon.kz.

Ужин для воспитанников детского дома в одной из африканских деревень организовал фонд, который занимается ауызашаром для мусульман в Африке. Деньги для благотворительного ужина перечислили жители села Макат Атырауской области, пишет Макат тынысы.





Стол накрыли для 60 детей. За благотворительную акцию дети поблагодарили западноказахстанцев, записав видео.



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В одном из ресторанов Актау медики массово отравились во время ауызашар. Специалисты сан-эпид контроля начали проверку заведения.