Ауызашар африканским сиротам устроили сельчане из Атырауской области
Фото: Instagram/maqat_tynysy/
Молодые люди из села Макат Атырауской области организовали благотворительный ужин в священный месяц Рамазан для сирот африканского детского дома, сообщает Zakon.kz.
Ужин для воспитанников детского дома в одной из африканских деревень организовал фонд, который занимается ауызашаром для мусульман в Африке. Деньги для благотворительного ужина перечислили жители села Макат Атырауской области, пишет Макат тынысы.
Стол накрыли
для 60 детей. За благотворительную акцию
дети поблагодарили западноказахстанцев,
записав видео.
В одном из ресторанов Актау медики массово отравились во время ауызашар. Специалисты сан-эпид контроля начали проверку заведения.
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