"Реал Мадрид" обыграл "Челси", "Милан" обошел "Наполи"
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Встречи прошли в одно время с разницей в несколько минут. Закончились матчи около трех ночи по времени Астаны. "Наполи" и "Милан" сыграли фул-тайм.
We go to Naples with a lead to defend 💪#MilanNapoli #UCL #SempreMilan@oppoitalia pic.twitter.com/nxZWhBK1wQ— AC Milan (@acmilan) April 12, 2023
Первой завершилась встреча "Реал Мадрид" и "Челси". Испанцы всухую обыграли англичан. Встреча закончилась со счетом 2:0.
⚽ 74' | 2-0 | ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de @marcoasensio10!!!#FIFA23 | #UCL pic.twitter.com/S8Ad8uEiFT— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 12, 2023
"Милан" обошел "Наполи", итогом игры стал счет 1:0. Единственный гол встречи забил Исмаэль Беннасер.
Накануне состоялись первые два матча четвертьфинальных игр Лиги чемипонов. Матчи прошли между "Манчестер сити" и "Баварией", а также на поле встретились "Интер" с "Бенефикой".