"Реал Мадрид" обыграл "Челси", "Милан" обошел "Наполи"

В ночь на 13 апреля состоялась игра между "Реал Мадридом" и "Челси" , а также же сыграли "Милан" и "Наполи" в рамках четвертьфинальных игр Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

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Встречи прошли в одно время с разницей в несколько минут. Закончились матчи около трех ночи по времени Астаны. "Наполи" и "Милан" сыграли фул-тайм.





Первой завершилась встреча "Реал Мадрид" и "Челси". Испанцы всухую обыграли англичан. Встреча закончилась со счетом 2:0.





"Милан" обошел "Наполи", итогом игры стал счет 1:0. Единственный гол встречи забил Исмаэль Беннасер.

Накануне состоялись первые два матча четвертьфинальных игр Лиги чемипонов. Матчи прошли между "Манчестер сити" и "Баварией", а также на поле встретились "Интер" с "Бенефикой".

