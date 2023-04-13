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За мат в больнице арестовали пациентку в ВКО

За мат в больнице арестовали пациентку в ВКО Фото: pixabay
Жительница села сквернословила в районной больнице, за что ее привлекли к административной ответственности. Суд арестовал женщину на трое суток, сообщает Zakon.kz.

Жительница села Восточно-Казахстанской области обратилась в больницу с травмой ноги. В приемном покое, где женщина дожидалась приема у врача вместе с другими пациентами, они громко выражала свое недовольство. При этом женщина ругалась матом, передает YK-news.

Медицинские работники больницы обратились в полицию. Прибывшие на место сотрудники составили протокол в отношении пациентки.

Через две недели состоялся суд. Во время процесса выяснилось, что сельчанка не первый раз привлекается к ответственности за мат в общественном месте. В этом году уже были прецеденты. На этот раз, по решению суда, женщину отправили под арест. Административное наказание определено в трое суток.

7 марта в Казахстане введены в действие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нецензурную брань. Горожан могут оштрафовать на 69 тысяч тенге.

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Мария Мельникова
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