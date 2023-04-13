За мат в больнице арестовали пациентку в ВКО

Жительница села сквернословила в районной больнице, за что ее привлекли к административной ответственности. Суд арестовал женщину на трое суток, сообщает Zakon.kz.

Жительница села Восточно-Казахстанской области обратилась в больницу с травмой ноги. В приемном покое, где женщина дожидалась приема у врача вместе с другими пациентами, они громко выражала свое недовольство. При этом женщина ругалась матом, передает YK-news.

Медицинские работники больницы обратились в полицию. Прибывшие на место сотрудники составили протокол в отношении пациентки.

Через две недели состоялся суд. Во время процесса выяснилось, что сельчанка не первый раз привлекается к ответственности за мат в общественном месте. В этом году уже были прецеденты. На этот раз, по решению суда, женщину отправили под арест. Административное наказание определено в трое суток.

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