Замакима арестовали за езду в пьяном виде в Актюбинской области

Заместителя акима района Актюбинской области привлекли к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Дело об административном правонарушении в отношении заместителя акима района по факту невыполнения законного требования сотрудника органов внутренних дел, уклонения от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения (ст. 613 ч.4 КоАП РК) рассмотрено Айтекебийским районным судом.



"Согласно материалам дела, 9 марта 2024 г. К. при управлении автомашиной марки Jac был остановлен сотрудниками полиции. К. отказался выполнять законное требование сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения", – сообщили в Айтекебийском районном суде.

Во время судебного заседания чиновник вину не признал и рассказал, что не смог пройти освидетельствование в связи с плохим самочувствием.

Отмечается, что его вина в совершении административного правонарушения была подтверждена материалами дела, а именно видеозаписью, а также показаниями сотрудников больницы и врача-нарколога. Медик сообщил суду, что замакима отказался от медицинского освидетельствования и никаких ухудшений состояния здоровья у него не установлено.

Постановлением суда замакима признан виновным.

"На него наложено административное взыскание в виде административного ареста на 15 суток, с лишением права управления транспортным средством сроком на 8 лет". Пресс-служба Айтекебийского районного суда

Постановление не вступило в законную силу.

В сентябре прошлого года депутата гормаслихата Актобе Санию Муратову суд лишил права управлять автомобилем сроком на шесть месяцев после того, как ее задержали пьяной за рулем.