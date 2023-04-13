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Трехлетний ребенок погиб в Павлодаре

Трехлетний ребенок погиб в Павлодаре Фото: Zakon.kz
Малыш выпал из окна девятого этажа и получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщает Zakon.kz.

12 апреля около половины седьмого вечера поступил вызов на станцию скорой помощи Павлодара о том, что с высоты упал маленький ребенок. Через три минуты медики были на месте, передает Pavlodarnews.

Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть малыша. Как сообщили изданию в пресс-службе станции скорой помощи, ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью.

Двумя неделями ранее в Актобе двухлетняя девочка выпала из окна на пятом этаже. Ребенка с различными травмами госпитализировали в больницу.

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