Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Актобе двухлетняя девочка выпала из окна с пятого этажа

окно Фото: pixabay
Несчастный случай произошел 29 марта. Ребенок, находясь на кухне, залез на подоконник через стол и выпал из окна. На тот момент мать девочки была в соседней комнате, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", в результате падения девочка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

Департамент полиции Актюбинской области напоминает, что детей младше шести лет ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Родителям важно объяснить детям опасность окон и при этом не оставлять их в помещениях, где окна открыты. Также необходимо отодвинуть от окна всю мебель, включая диваны, столы, стулья и кресла, дети часто забираются по ним на подоконник.

Опаснее всего окна с москитными сетками. Они создают у ребенка иллюзию защищенности, он думает, что они смогут выдержать его, опирается на них, и сетка легко выпадает под его весом. Чтобы обезопасить окна, можно установить на них специальные пластиковые решетки, предотвращающие выпадение детей.

29 марта в одной из квартир жилого дома в Актобе обнаружены убитыми 35-летняя мать и ее 16-летний сын. Выжила лишь 13-летняя девочка. О ее состоянии рассказали медики.

Читайте также

В одном из районов Алматы отключили подачу газа

Более 100 актюбинцев эвакуировали с затопленных дач

В Костанайской области водитель погиб при столкновении с теплотрассой

Елена Беляева
Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
ОПГ из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Преступная группа из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана
Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана
Токаеву была предложена кандидатура Смаилова на должность нового премьер-министра
Токаеву предложили кандидатуру Смаилова на пост премьер-министра
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления