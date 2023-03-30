В Актобе двухлетняя девочка выпала из окна с пятого этажа

Несчастный случай произошел 29 марта. Ребенок, находясь на кухне, залез на подоконник через стол и выпал из окна. На тот момент мать девочки была в соседней комнате, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", в результате падения девочка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

Департамент полиции Актюбинской области напоминает, что детей младше шести лет ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Родителям важно объяснить детям опасность окон и при этом не оставлять их в помещениях, где окна открыты. Также необходимо отодвинуть от окна всю мебель, включая диваны, столы, стулья и кресла, дети часто забираются по ним на подоконник.

Опаснее всего окна с москитными сетками. Они создают у ребенка иллюзию защищенности, он думает, что они смогут выдержать его, опирается на них, и сетка легко выпадает под его весом. Чтобы обезопасить окна, можно установить на них специальные пластиковые решетки, предотвращающие выпадение детей.

29 марта в одной из квартир жилого дома в Актобе обнаружены убитыми 35-летняя мать и ее 16-летний сын. Выжила лишь 13-летняя девочка. О ее состоянии рассказали медики.

