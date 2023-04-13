В Алматы на территории бывшего машиностроительного завода построят школу

Акимат Алматы построит школу на территории бывшего машиностроительного завода "Белкамит". Об этом на встрече с жителями Ауэзовского района 13 апреля сообщил аким города Ерболат Досаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Главы мегаполиса уточнил, что школу начнут строить уже в октябре этого года.

"В рамках меморандума между акиматом Алматы и строительными компаниями в октябре начнется строительство школы на 900 мест на территории бывшего завода "Белкамит". Аким Алматы Ерболат Досаев

По его словам, акимат также провел капитальный ремонт с сейсмоусилением в двух школах: №122 и "Білім инновация лицейі". До начала нового учебного года аналогичные работы проведут в школах №127 и 141.



Кроме того, завершается строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену в микрорайоне "Мамыр-1". В мае объект введут в эксплуатацию.

"Продолжается работа по выкупу земельного участка для строительства нового основного здания поликлиники №18 на 300 посещений в смену в микрорайоне "Куаныш". В настоящее время согласовывается стоимость земельного участка с владельцем. Строительство данных объектов позволит полностью решить проблему перегруженности данной поликлиники". Ерболат Досаев

Ранее аким Алматы сообщил, что улицу Жубанова пробьют до границы города.