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Улицу Жубанова в Алматы пробьют до границы города

город, улица Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы улицу Жубанова пробьют до границы города. Об этом 13 апреля на встрече с населением Ауэзовского района сообщил аким города Ерболат Досаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава мегаполиса сообщил, что на сегодня ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, срок завершения – май текущего года. 

"Получено положительное заключение госэкспертизы ПСД на пробивку улицы Жубанова (от улицы Момышулы до границы города). Определены 307 участков, подлежащих выкупу".Аким Алматы Ерболат Досаев

По его словам, это будет способствовать развитию Ауэзовского района, снижению транспортной нагрузки и улучшению качества обслуживания общественным транспортом.

Также в целях повышения качества дорожной инфраструктуры района продолжатся работы по среднему и ямочному ремонту дорог. На этот год запланирован средний ремонт 14 улиц и сквозных проездов общей протяженностью 12,8 км. Работы начнутся в мае и будут завершены в ноябре.

В рамках децентрализации текущий ремонт дорог с этого года будет проводиться районными акиматами. 

30 марта Ерболат Досаев пообещал, что в Турксибском районе Алматы отремонтируют два сквера. 

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