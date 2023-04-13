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Самый высокооплачиваемый хоккеист Казахстана помог ЦСКА выйти в финал Кубка Гагарина

Хоккей Финал Кубка Гагарина Фото: Instagram/darrendietz_fan
Завершился финал в Западной конференции КХЛ, где московский ЦСКА был сильнее питерского СКА. Победу столичным армейцам в шестом поединке принес защитник сборной Казахстана Даррен Дитц, шайба которого стала решающей, и вывела ЦСКА в финал Кубка Гагарина, сообщает Zakon.kz.

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В шестом матче противостояния подопечные Сергея Федорова одержали победу над своими одноклубниками из Питера с сухим счетом 3:0, и выиграли серию – 4:2. Точку в этом поединке на 45-ой минуте поставил защитник москвичей и сборной Казахстана Даррен Дитц.

Дитц является самым высокооплачиваемым хоккеистом сборной Казахстана, его зарплата в ЦСКА составляет 70 миллионов рублей (383 миллионов тенге). Он входит в пятерку самых высокооплачиваемых игроков ЦСКА.

Теперь, в финале Кубка Гагарина, дружина Даррена Дитца встретится с казанским "Ак Барсом", честь которого защищает еще один казахстанский игрок – Кирилл Панюков. 

Команды встречаются в финале во второй раз в истории КХЛ, это было в сезоне-2017/18. Тогда победу одержали казанцы – 4:1.


Необходимо отметить, что ЦСКА выходит в финал Кубка Гагарина в рекордный шестой раз, и сыграет с "Ак Барсом", у которого 5 выходов в финал. Нынешняя финальная серия начнется на арене "Ак Барса", который примет ЦСКА 17 апреля.  

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