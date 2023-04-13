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Даниал Ахметов о новых владельцах ТЭЦ в Риддере: Ничего не делают

Даниал Ахметов о новых владельцах ТЭЦ в Риддере: Ничего не делают Фото: Instagram/danial.akhmetov.official
12 апреля 2023 года на пресс-конференции аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов высказался о новых владельцах Риддерской теплоэлектроцентрали, сообщает Zakon.kz.

В частности, как отметил глава региона, "безусловно, всех интересует ситуация вокруг Риддер ТЭЦ".

"К сожалению, новые владельцы ничего не делают для ремонта, модернизации и погашения задолженности в размере 3,3 млрд. Станция находится под нашим управлением и мы, действуя в законодательном поле, реализуем алгоритм передачи ее в коммунальную собственность".Даниал Ахметов

Также он высказался о ситуации со строительством золотодобывающего предприятия в селе Маралды.

"Здесь мы также будем действовать строго в рамках законов РК. Вопросы уже направлены в МИИР и министерство экологии. После детального анализа будет принято окончательное решение".Даниал Ахметов

В целом, по словам акима ВКО, особое внимание уделяется развитию здравоохранения, продолжается строительство гематологического центра и модернизация сельской медицины.

"Нам удалось снизить показатели материнской смертности и смертей от БСК (болезней системы кровообращения. – Прим. ред.) Также в регионе активно идет строительство и реконструкция дорог, мы активно занимаемся жилищным строительством. В сфере образования мы реализуем республиканский проект "Комфортная школа" и наш пилотный проект по изучению разговорного казахского языка "Гостевая семья".Даниал Ахметов

Ранее сообщалось, что Даниал Ахметов поделился преимуществами соблюдения поста и рассказал о позитивных изменениях, которые происходят в организме человека во время Оразы.

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Ахметов Даниал Восточно-Казахстанская область Риддер
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