Ученые назвали три продукта, которые разрушают мозг

Ученые установили, что три продукта могут привести к истощению мозга и преждевременной смерти. Исследование было опубликовано в научных журналах Stroke и Annals of Neurology, сообщает Zakon.kz.

Ученые выяснили, что искусственно подслащенные газировки губительны для мозга. Участники исследования, которые употребляли этот напиток в течение десяти лет, имели высокий риск развития деменции.



Также вредна выпечка, содержащая трансжиры. Исследование показало, что участники с более высокими уровнями ненасыщенной трансжирной кислоты имели больший риск развития деменции в более раннем возрасте.

Также выяснилось, что употребление пиццы связано с ухудшением функции мозга и памяти, особенно у детей.

Исследование проводилось среди 6000 взрослых и 4000 детей. Ученые предупредили, что употребление этих продуктов может привести к преждевременной смерти, пишет "КТВ-Луч".

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