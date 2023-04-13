Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ученые назвали три продукта, которые разрушают мозг

мозг Фото: pixabay
Ученые установили, что три продукта могут привести к истощению мозга и преждевременной смерти. Исследование было опубликовано в научных журналах Stroke и Annals of Neurology, сообщает Zakon.kz.

Ученые выяснили, что искусственно подслащенные газировки губительны для мозга. Участники исследования, которые употребляли этот напиток в течение десяти лет, имели высокий риск развития деменции.

Также вредна выпечка, содержащая трансжиры. Исследование показало, что участники с более высокими уровнями ненасыщенной трансжирной кислоты имели больший риск развития деменции в более раннем возрасте.

Также выяснилось, что употребление пиццы связано с ухудшением функции мозга и памяти, особенно у детей.

Исследование проводилось среди 6000 взрослых и 4000 детей. Ученые предупредили, что употребление этих продуктов может привести к преждевременной смерти, пишет "КТВ-Луч".

Ранее ученые Гарварда назвали страшнейший год в истории человечества. 

Читайте также

Обсерватория Ассы-Тургень участвует во многих международных проектах

Ученые Гарварда назвали страшнейший год в истории человечества

Токаев высказался о переходе на латиницу: Мы наделали много ляпов

Ирина Лукичева
Интересное США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Арестован вице-министр нацэкономики Казахстана
Задержан вице-министр нацэкономики Казахстана
КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия
КНБ провел крупную спецоперацию в Астане, Алматы и шести регионах
Пакет с головой женщины - очевидцы рассказали подробности
Пакет с головой женщины – очевидцы рассказали подробности
Токаев высказался о переходе на латиницу: Мы наделали много ляпов
Токаев высказался о переходе на латиницу: Мы наделали много ляпов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления