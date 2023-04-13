Ученые назвали три продукта, которые разрушают мозг
Ученые выяснили, что искусственно подслащенные газировки губительны для мозга. Участники исследования, которые употребляли этот напиток в течение десяти лет, имели высокий риск развития деменции.
Также вредна выпечка, содержащая трансжиры. Исследование показало, что участники с более высокими уровнями ненасыщенной трансжирной кислоты имели больший риск развития деменции в более раннем возрасте.
Также выяснилось, что употребление пиццы связано с ухудшением функции мозга и памяти, особенно у детей.
Исследование проводилось среди 6000 взрослых и 4000 детей. Ученые предупредили, что употребление этих продуктов может привести к преждевременной смерти, пишет "КТВ-Луч".
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