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Советы

Названа привычка родителей, разрушающая мозг детей

семья, дети, отношения , фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 15:47 Фото: pixabay
У родителей есть одна привычка, которая серьезно может навредить мозгу их детей и привести младшее поколение к депрессии, сообщает Zakon.kz.

И привычка эта – залипание в телефоне на глазах своих детей. Если мама и папа часто используют телефон или планшет перед детьми, те могут получить серьезную психологическую травму, пишет Аif.ru.

К таким выводам австралийские ученые пришли при изучении данных 15 тыс. детей в возрасте до пяти лет. Дети залипающих в гаджетах родителей хуже справлялись с задачами по планированию, организации и вниманию. Также оказалось, что у них меньше способность выражать эмоции и регулировать их.

Ранее эксперты фокусировались на вреде для детей экранов гаджетов, но теперь все чаще говорят о потенциальных рисках по вине родителей.

Причина вреда для детской психики, по мнению экспертов, скорее всего, в том, отвлекал ли гаджет родителя от общения с ребенком или нет. И залипание родителей в экраны мешает детям заниматься делами, которые могут развивать их когнитивный резерв. Игнорирование детей из-за гаджетов может приводить подрастающее поколение к разочарованию и развитию эгоизма.

Ученые изучили данные 21 научной работы и выяснили, что у детей родителей с зависимостью от гаджетов повышен риск негативных эмоций, связанных с депрессией и тревогой. Они часто испытывают грусть, страх и беспокойство.

"Когда родители часто пользуются экранными устройствами в присутствии своих детей, попытки детей взаимодействовать или привлекать внимание могут наталкиваться на запоздалую, пренебрежительную, поверхностную или отсутствующую реакцию", – пишут авторы исследования.

Другие данные также показали, что дети были более склонны к внешним вспышкам гнева, импульсивности и нарушению правил.

"Родители – первые и самые важные учителя детей, и непоследовательные ответы могут стать причиной разочарования у ребенка", – добавили авторы.

Теперь требуются дальнейшие работы, чтобы ответить на важные вопросы, например, как минимизировать риски и использовать технологии только на пользу для развития ребенка.

Ранее в Испании обнаружили супругов, которые четыре года держали своих троих детей взаперти из-за страха COVID-19.

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Андрей Дюсупов
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