Вход воспрещен: завезут ли клещи в Казахстан новый вирус Хасеки

В России сообщили о появлении клещей, переносящих новый вирус под названием Хасеки. Смогут ли они добраться до Казахстана, какие клещи характерны для страны и как уберечь себя от укусов – в материале Zakon.kz.

Сезон клещей уже начался в Казахстане. По данным Минздрава, на 7 апреля в Жамбылской области, Туркестане, Кызылорде и Шымкенте госпитализировали более 230 человек с укусами этих насекомых. К слову, в 2022 году число госпитализированных в этот же период не доходило до 50.

Старый враг с новым оружием

В российских СМИ распространяется информация о появлении в азиатской части страны клещей, передающих вирус Хасеки. Российские эпидемиологи отмечают, что эти насекомые обитают в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

Сам вирус Хасеки еще недостаточно изучен. По некоторым данным, впервые его выявили около пяти лет назад в Китае. Его фиксировали также в Европе и Юго-Восточной Азии. И недавно сотрудники российского "Роспотребнадзора" идентифицировали патоген "Хасеки".

Ученые утверждают, что Хасеки – родственник желтой лихорадки и вируса Денге, которые в основном встречаются в экваториальной зоне. Главными носителями вируса Хасеки являются обезьяны и грызуны. А вот так называемым "транспортом", переносчиками – клещи и комары.

Учитывая, что желтая лихорадка и вирус Денге – весьма опасные заболевания, которые в ряде случаев могут привести к смерти, информация о появлении Хасеки сначала звучала достаточно тревожно. А российские ученые не исключали возможность того, что вирус может выйти за пределы вышеназванных территорий. И если Дальний Восток и Сибирь находятся достаточно далеко от Казахстана, то Урал – уже ближе.

В Казахстане пока случаев заражения Хасеки не зарегистрировали. Но ассоциированный профессор Caspian International School of Medicine, Caspian University Рафаиль Кипшакбаев считает вполне возможным приход клещей с этим вирусом.

"Любой вид, любой вирус, как мы видим за последние два года, очень легко проникает и через границы, и даже через закрытые. В данном случае клещ может приехать на поезде – в одежде, в багаже и т.д. То, что его нет сейчас, это не значит, что он не может не появиться завтра. В данном случае должна быть осторожность". Рафаиль Кипшакбаев

Среди симптомов заражения – лихорадка, которая длится несколько дней. Летальных или тяжелых последствий для человеческого организма пока замечено не было. А 13 апреля "Роспотребнадзор" опубликовал в Telegram-канале подробности о вирусе. Исследования показали, что болезнь, вызванная вирусом, протекает легко и в целом напоминает простуду. Угрозы для эпидблагополучия населения, по информации ведомства, этот вирус не представляет. Способы профилактики те же, что и при других заболеваниях, передающихся клещами.

Но Рафаиль Кипшакбаев считает, что осторожность здесь лишней не будет – любой вирус должен вызывать опасения. Ведь не все имеют хорошее здоровье, есть люди с ослабленным организмом, с хроническими заболеваниями, пожилые, дети. Поэтому, по мнению врача, рассуждать о том, что этот вирус несильно опасен, не стоит.

"Всегда должна быть настороженность. Если среднестатистический здоровый человек пострадает меньше, то не стоит забывать об уязвимых категориях, которые могут сильно пострадать". Рафаил Кипшакбаев

Клещ может сделать человека инвалидом

Казахстанские клещи в основном передают энцефалит, геморрагическую лихорадку, боррелез и паразитов – лямблий, аскарид, гельминтов. По словам внештатного эпидемиолога Алматы Эльвиры Ибрагимовой, в мегаполисе зафиксировали около 50 случаев обращений к врачам с укусами клещей.

"У нас есть лаборатории, в которых можно посмотреть, инфицирован клещ или нет. В Алматы преимущественно клещи передают боррелез, клещевой энцефалит. Если взять Шымкент, то там конго-крымская геморрагическая лихорадка. У них другие клещи". Эльвира Ибрагимова

Эпидемиолог рассказала, что служба санэпидконтроля совместно с "Центром санэкспертизы" проводят периодическую дезинфекцию территорий, а также обследование клещей. Они застилают белую простынь, ждут, когда клещи на нее осядут. А после этого приступают к исследованиям. Это необходимо, чтобы понять, какие виды характерны для того или иного региона.

Клещи очень опасны для человека, напомнила Ибрагимова. Летальность от болезней, которые они переносят, высокая. Она вспомнила случай, который произошел более 10 лет назад. Женщина попала в стационар с кровотечением, и врачи думали, что оно имеет хирургический генез. Но это был укус клеща. В итоге скончалась пациентка и пять медработников, которые ее оперировали. Это еще раз подтверждает, насколько опасен может быть укус инфицированного клеща.

"При укусе инфицированного клеща идет поражение головного и спинного мозга. Люди становятся неврологическими пациентами, они даже состоят на учете у невропатологов в течение двух лет. Также могут быть психиатрические осложнения. Клещ может сделать человека инвалидом". Эльвира Ибрагимова

Заведующий отделением неотложной медпомощи столичной поликлиники №10 Арман Алибеков среди последствий также называет менингит. Опасность болезни заключается также и в том, что инкубационный период может длиться до двух месяцев.

Как уберечь себя от укуса

При выезде на природу Алибеков советует надевать закрытую одежду, желательно, светлых тонов, на которой будет легко заметить опасное насекомое. Брюки нужно обязательно заправить в носки. Женщинам советуют собрать волосы и спрятать их под головным убором. Мужчинам лучше надеть капюшон. Открытые части тела желательно обрабатывать растворами, которые отпугивают кровососущих насекомых. Делать это обязательно в весенний, начало летнего периода – наиболее активное время для клещей.

Врач также рассказал, что чаще всего клещи встречаются в лесных массивах, далеких от населенных пунктов. Парки в городах обычно обрабатываются противоклещевыми препаратами, в отличие от диких лесов.

"Люди думают, что клещ сидит на дереве и в удобное время прыгает. На самом деле, несмотря на их маленький размер, они достаточно умные насекомые. Они в основном сидят на высокой траве и в тех местах, где ходят теплокровные животные. Они кусают ведь не только людей". Арман Алибеков

Врачи отмечают, что люди, которые живут или работают в таких местах или горных местностях, проходят обязательный курс вакцинации.

Что делать, если укусил клещ

Если клещ все-таки вас укусил, нужно срочно обратиться в травмпункт и получить экстренную вакцинацию. А после этого какое-то время наблюдаться у невропатолога. Эпидемиологи не рекомендуют снимать клеща самостоятельно, ведь какая-то его часть может остаться в вашем теле. Лучше избавиться от клеща в травмпункте. А после - обследовать его. Ведь не все клещи являются переносчиками заболеваний. Также эпидемиологи рекомендуют через 10 дней сдать кровь на иммуноглобулин G и M, чтобы понять, есть ли антитела в организме.

"В травмпунктах также проводят экстренную профилактику, есть клещевой иммуноглобулин. Обычно во всех многопрофильных стационарах на уровне приемного покоя есть кабинет, где проводится круглосуточно экстренная иммунопрофилактика". Эльвира Ибрагимова

Арман Алибеков советует: никогда нельзя падать духом. Своевременное обращение к докторам поможет избежать тяжелых последствий. Так, если подтвердится клещевой энцефалит, то врачи немедленно введут вакцину – единственно возможную меру профилактики в таком случае.

Поэтому важно помнить не только о профилактике – правильной одежде, репеллентах, защищающих от укусов, но и о том, что после прогулки по лесу или горам важно осмотреть себя на наличие укуса клеща и в случае обнаружения немедленно обратиться за помощью.