Опасный сезон: в Казахстане началась обработка парков и скверов от клещей

В прошлом году к алматинским медикам с жалобами на укусы клещей обратились 2467 горожан, половина из них – дети. Специалисты уже начали обрабатывать все парки и скверы. О том, как борются с вредными паукообразными в стране и как уберечь себя от опасного укуса – в материале Zakon.kz.

На сегодняшний день известно о более чем 48 тысячах видов клещей. Только на территории Алматы в основном встречаются два вида – это Ix.persulcatus и D.marginatus. Сезон активности этих опасных насекомых начинается с апреля и заканчивается в октябре, а максимальный пик их жизнедеятельности приходится на май-июнь.

Основное место обитания клещей в Алматы – это Бостандыкский и Медеуский районы, а также предгорье в районе Медеу и ущелье Бутаковка. Тем не менее "поймать" клеща можно и в городе, их переносчиками могут быть собаки и кошки. Насекомое опасно для людей и животных тем, что оно является переносчиком опасных заболеваний.

Одно из таких – клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. Специалисты говорят, что, по статистике, переносчиком боррелиоза является каждое 6-е насекомое, а переносчиком энцефалита – каждое 20-е.

Еще одна опасная болезнь, которую может "подарить" паразит, – клещевой энцефалит. Это инфекционное вирусное заболевание особенно сильно бьет по центральной нервной системе и приводит в большинстве случаев к инвалидности, а в худшем – к смерти.

Как борются с клещами в Казахстане и в Алматы

С начала месяца в городе стартовал первый этап противоклещевых обработок, который продлится до 27 апреля. Охватить дезинфекцией планируют в общей сложности площадь почти в 461,636 гектара лесных массивов, парков и скверов. Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами второй этап обработки запланирован на май-июнь. В регионах эту работу тоже начали, но из-за обильного выпадения осадков график приходится немного сдвигать.

Фото: Zakon.kz

Обработка в основном проводится в утренние часы и в будни. В это время в парках обычно мало людей. Для обработки небольших скверов сотрудники СЭС используют ручные распылители, которые могут вмещать несколько литров инсектоакарицидного средства. В больших парковых зонах, например, Парке первого президента в Алматы, бригады применяют мощные дымовые пушки, которые способны покрыть большую площадь для обработки.

"Сформированные дезбригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты. Для проведения противоклещевой обработки используется инсектоакарицидный препарат "Дельтэкс SC 10". Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам. Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных. Маленьким грызунам, которые обитают в парке, препарат не принесет никакого вреда", – рассказала исполняющая обязанности руководителя ДСЭК Алматы Асель Калыкова.

Фото: Zakon.kz

Активными действующими веществами "Дельтэкс SC 10" являются дельтаметрин и дифлубензурон. Дельтаметрин проникает в организм клеща и блокирует проводимость нервных сигналов, вызывая паралич, и как следствие, гибель насекомого.

Фото: Zakon.kz

Эксперты говорят, что вещество дифлубензурон поражает личинки насекомых и вызывает нарушение синтеза хитина, имеющего жизненно важную функцию. В результате личинки погибают. Срок действия препарата на открытых территориях составляет около 1-1,5 месяца.

Фото: Zakon.kz

Несмотря на то, что препарат практически безвреден, эпидемиологи санитарной службы все равно рекомендуют горожанам не приближаться к местам проведения противоклещевой обработки, избегать попадания средства на кожу или одежду.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что за 2023 год в медицинские учреждения по всему Казахстану с жалобами на укусы клещей обратилось 4276 человек. Эндемичными регионами по клещевому вирусному энцефалиту стали Жетысуская, Абайская, Алматинская, Восточно-Казахстанская области, а также окрестности Алматы и в последние годы - Акмолинская и Северо-Казахстанская области. С 8 апреля 2024 года начнутся обработки по клещевому энцефалиту помимо Алматы, еще в Жетысуской, Алматинской и Акмолинской областях.

Профилактика Основной мерой профилактики последствий укуса насекомого является вакцинация. Прививку от инфекций, переносимых клещами, в Казахстане можно сделать в поликлинике по месту жительства после консультации врача.

"Вакцина показана для активной иммунизации против клещевого энцефалита лицам в возрасте от 16 лет и старше. Первичный курс вакцинации состоит из трех доз. Для формирования иммунитета – перед активизацией клещей, которая происходит весной, первую и вторую дозы предпочтительно вводить в зимние месяцы с интервалом от 1 до 3 месяцев", – рассказала Асель Калыкова.

Третью дозу следует вводить через 5-12 месяцев после введения второй дозы. Первичный курс вакцинации обеспечивает защиту на три года. Кроме вакцинации, стоит соблюдать простые меры безопасности во время нахождения на природе, в период сезона активности клещей:

– не рекомендуется садиться и ложиться на траву; – важно носить однотонную и светлую одежду, брюки заправлять в сапоги, носки, ворот рубашки и брюки должны иметь застежки, под которые не может проползти клещ; – необходимо использовать репелленты – вещества, отпугивающие клещей.

Что делать, если все-таки укусил паразит

В случае если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, необходимо обратиться в пункт серопрофилактики, где окажут квалифицированную медицинскую помощь и осуществляется введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

Серопрофилактика пострадавшим от присасывания клещей в Алматы проводится в травматологических пунктах следующих медицинских организаций: городская клиническая больница № 4 (ул. Папанина, 220) – для взрослого населения города; городская клиническая больница № 7 (мкр. Калкаман, пр. Райымбека, Центр детской неотложной медицинской помощи (ул. Манаса, 40) – для детей в возрасте до 14 лет (включительно).

Если нет возможности экстренно обратиться за медицинской помощью, то необходимо снять клеща очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно закрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации: захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса. Затем повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов, а место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% этиловым спиртом, 5% раствором йода или одеколоном). После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

А вот снятого клеща специалисты простят привезти в лабораторию особо опасных инфекций для исследования на инфицированность вирусом.