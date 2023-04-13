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Киберкриминал набирает обороты в Казахстане

Кибер-криминал набирает обороты в Казахстане Фото: pixabay
Киберкриминал становится одним из самых распространенных видов мошенничества в Казахстане. Семь из десяти интернет-мошенников остаются неизвестными и безнаказанными, сообщает Zakon.kz.

Аналитики отмечают, этот вид преступной деятельности в последние годы развивался очень активно.

"В отчетах Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры РК (КПСиСУ) как подвид мошенничества его начали выделять с 2018 года. Тогда полицейскими было зафиксировано всего 517 таких случаев. Уже с 2019 года Казахстан захлестнула волна интернет-мошенничества, тогда счет пошел на тысячи уголовных дел (7,8 тыс.). Пандемия усугубила положение. В 2021 году фиксировался максимум последних лет: 21,4 тыс. подобных правонарушений", – говорится в отчете Finprom.kz.

В 2023 году киберпреступность вновь начала набирать обороты. 

За первые два месяца правоохранительными органами было принято к рассмотрению 3,4 тыс. заявлений о правонарушениях со стороны онлайн-мошенников – на 16,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

"Из общего количества уголовных дел, возбужденных по статье 190 УК РК "Мошенничество" (43,5 тыс.), на правонарушения, совершенные онлайн, пришлась почти половина (47,3%). Еще 283 уголовных дела было открыто за махинации с платежными картами", – уточняют специалисты.

Интернет-преступления отличаются низкой раскрываемостью.

За 2022 год из 22,9 тыс. уголовных дел, которые находились в производстве органов следствия (здесь учтены и переходящие дела предыдущего года), по 17,2 тыс. заявлений были прерваны сроки расследования. То есть семь из десяти уголовных дел остались не доведенными до суда. Причина — преступник так и не был найден.

28 марта 2023 года стало известно, что мошенники заманивают казахстанцев бесплатным интернет-трафиком.

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Анастасия Московчук
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