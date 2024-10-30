В Казахстане набирает обороты мошенничество с военными билетами
Как пишет Telegram-канал aqparatsaqsysy, специализирующийся на извещении людей о новых видах мошенничеств, аферисты используют поддельные документы и связи, заверяя, что "все будет законно". Эксперты интернет-ресурса подробно рассказали, почему стоит быть особенно осторожными.
Ложные обещания
Мошенники утверждают, что обладают "связями" в военкоматах и могут сделать военный билет, минуя службу или медкомиссию.
На деле это фикция, ведь документ, выданный незаконным путем, не имеет юридической силы.
Крупные суммы – и никакого результата
Аферисты запрашивают немалые суммы, обещая "быстрое" и "надежное" оформление.
Однако после получения денег они либо исчезают, либо выдают поддельные документы, которые не признаются официальными органами.
Уголовная ответственность
Попытка получить военный билет обманным путем может привести к серьезным правовым последствиям.
Если такие документы будут обнаружены, это может обернуться уголовной ответственностью как для тех, кто воспользовался фальшивками, так и для самих мошенников.
Признаки мошенничества:
- Обещание "решить вопросы" за деньги.
- Нет официальных документов или квитанций об оплате.
- Контакт только через мессенджеры, без личной встречи.
- Требования полной оплаты "наперед".
Как защитить себя?
- Никогда не соглашайтесь на предложения обойти закон. Получение военного билета возможно только через официальные процедуры.
- Если вам предлагают такие услуги, сообщите об этом в правоохранительные органы.
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