В Казахстане набирает обороты мошенничество с военными билетами

В Казахстане активизировались мошенники, обещающие за определенную плату оформить военный билет без прохождения службы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал aqparatsaqsysy, специализирующийся на извещении людей о новых видах мошенничеств, аферисты используют поддельные документы и связи, заверяя, что "все будет законно". Эксперты интернет-ресурса подробно рассказали, почему стоит быть особенно осторожными.

Ложные обещания

Мошенники утверждают, что обладают "связями" в военкоматах и могут сделать военный билет, минуя службу или медкомиссию.

На деле это фикция, ведь документ, выданный незаконным путем, не имеет юридической силы.

Крупные суммы – и никакого результата

Аферисты запрашивают немалые суммы, обещая "быстрое" и "надежное" оформление.

Однако после получения денег они либо исчезают, либо выдают поддельные документы, которые не признаются официальными органами.

Уголовная ответственность

Попытка получить военный билет обманным путем может привести к серьезным правовым последствиям.

Если такие документы будут обнаружены, это может обернуться уголовной ответственностью как для тех, кто воспользовался фальшивками, так и для самих мошенников.

Признаки мошенничества:

Обещание "решить вопросы" за деньги. Нет официальных документов или квитанций об оплате. Контакт только через мессенджеры, без личной встречи. Требования полной оплаты "наперед".

Как защитить себя?

Никогда не соглашайтесь на предложения обойти закон. Получение военного билета возможно только через официальные процедуры.

Если вам предлагают такие услуги, сообщите об этом в правоохранительные органы.

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