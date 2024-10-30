Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане набирает обороты мошенничество с военными билетами

В Казахстане набирает обороты мошенничество с военными билетами, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 18:00 Фото: Zakon.kz
В Казахстане активизировались мошенники, обещающие за определенную плату оформить военный билет без прохождения службы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал aqparatsaqsysy, специализирующийся на извещении людей о новых видах мошенничеств, аферисты используют поддельные документы и связи, заверяя, что "все будет законно". Эксперты интернет-ресурса подробно рассказали, почему стоит быть особенно осторожными.

Ложные обещания

Мошенники утверждают, что обладают "связями" в военкоматах и могут сделать военный билет, минуя службу или медкомиссию.

На деле это фикция, ведь документ, выданный незаконным путем, не имеет юридической силы.

Крупные суммы – и никакого результата

Аферисты запрашивают немалые суммы, обещая "быстрое" и "надежное" оформление.

Однако после получения денег они либо исчезают, либо выдают поддельные документы, которые не признаются официальными органами.

Уголовная ответственность

Попытка получить военный билет обманным путем может привести к серьезным правовым последствиям.

Если такие документы будут обнаружены, это может обернуться уголовной ответственностью как для тех, кто воспользовался фальшивками, так и для самих мошенников.

Признаки мошенничества:

  1. Обещание "решить вопросы" за деньги.
  2. Нет официальных документов или квитанций об оплате.
  3. Контакт только через мессенджеры, без личной встречи.
  4. Требования полной оплаты "наперед".

Как защитить себя?

  • Никогда не соглашайтесь на предложения обойти закон. Получение военного билета возможно только через официальные процедуры.
  • Если вам предлагают такие услуги, сообщите об этом в правоохранительные органы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 18:00
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 18:00

Ранее казахстанцев предупредили о новых мошенничествах, связанных с использованием номера 1414.

Читайте также

Более 3 тысяч домбристов установили рекорд в Астане
Более трех тысяч домбристов установили рекорд в Астане
Динара Халдарова
Казахстан 2024 год Мошенничество Онлайн-мошенничество Фейки Военнослужащие Мошенничество Фейки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
рука и деньги
Как сохранить свои деньги на депозите – советы экономистов
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: