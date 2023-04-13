11 апреля скончался старейший житель Алматинского зоопарка – абессинский рогатый ворон, сообщает Zakon.kz.

Старожилу зоопарка южной столицы было более 50 лет. Как отметили в зоопарке, точного возраста никто не знает.

Он появился в зоопарке еще в далеком 1975 году, будучи уже взрослым. Его родиной, предположительно, является Эфиопия, что на севере Африки.

"В Алматинском зоопарке остались две его дочери. Сам же патриарх при жизни оставил многочисленное потомство, которое исчисляется несколькими десятками птиц. Они разъехались по зоопаркам всего бывшего Союза", – говорится в сообщении.

В конце февраля стало известно, что жираф из Казахстана умер в зоопарке Узбекистана из-за аномальных морозов.