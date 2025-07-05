Рогатые вороны, которые не вороны: зоопарк Алматы раскрывает секрет

Администрация зоопарка Алматы опубликовала серию фотографий и рассказала об удивительных птицах с длинными ресницами. Абиссинские рогатые вороны – вот, о ком идет речь на этот раз, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты, представители этого вида, действительно, обладают густыми и длинными ресницами, которым могла бы позавидовать любая модница.

Далее приведен интересный факт: несмотря на название, с воронами у них общее только имя. На самом деле рогатые вороны относятся к семейству птиц-носорогов.

"Вот такая научная путаница. Так что перед вами не вороны вовсе, а настоящие экзоты с характером". Пресс-служба зоопарка Алматы

Также сказано, что в алматинском зоопарке рогатые вороны живут дружной семьей – самец и две самочки:

"Они обожают внимание, любят позировать и с интересом наблюдают за посетителями".

Абиссинский рогатый ворон обитает чуть севернее экватора на территории Африки. Ворон встречается в открытых местах обитания, таких как саванна, полупустынный кустарник и скалистые районы, предпочитая низкорослую растительность. В неволе могут прожить 35-40 лет.

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Ранее зоопарк Алматы показал птиц, которые спасают мир.

Также мы рассказывали, что в Алматы уже несколько недель стоит сильная жара, которую сложно переносят не только люди, но и животные. Как сотрудники Алматинского зоопарка помогают экзотическим питомцам пережить знойную погоду и кому из них приходится особенно сложно – в этом фоторепортаже.