Рогатые вороны, которые не вороны: зоопарк Алматы раскрывает секрет
Как отмечают специалисты, представители этого вида, действительно, обладают густыми и длинными ресницами, которым могла бы позавидовать любая модница.
Далее приведен интересный факт: несмотря на название, с воронами у них общее только имя. На самом деле рогатые вороны относятся к семейству птиц-носорогов.
"Вот такая научная путаница. Так что перед вами не вороны вовсе, а настоящие экзоты с характером".Пресс-служба зоопарка Алматы
Также сказано, что в алматинском зоопарке рогатые вороны живут дружной семьей – самец и две самочки:
"Они обожают внимание, любят позировать и с интересом наблюдают за посетителями".
Абиссинский рогатый ворон обитает чуть севернее экватора на территории Африки. Ворон встречается в открытых местах обитания, таких как саванна, полупустынный кустарник и скалистые районы, предпочитая низкорослую растительность. В неволе могут прожить 35-40 лет.
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