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Законодательство РК

Списанные долги физлиц-банкротов освободили от уплаты ИПН

Списанные долги физических лиц-банкротов освободили от ИПН Фото: pixabay
Поправки в Налоговый кодекс от 20 марта 2023 года предусматривают, что списанные долги физических лиц-банкротов не облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН), сообщает Zakon.kz.

Для физического лица

Налоговый кодекс предусматривает неначисление пени по налогам при вынесении судом определения о возбуждении производства по делу о применении процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства со дня вынесения такого определения.

Также со дня вынесения судом решения о применении процедуры судебного банкротства или восстановления платежеспособности в отношении физического лица предусмотрена отмена налогового приказа о взыскании налоговой задолженности физического лица.

Как пояснили в КГД, списанные обязательства физического лица после применения процедуры банкротства или восстановления платежеспособности не будут считаться доходом. Соответственно, не будут облагаться подоходным налогом.

При подаче гражданами заявлений о применении процедуры восстановления платежеспособности или процедуры судебного банкротства оплата государственной пошлины составляет 0,3 МРП (в 2023 году – 1035 тенге).

Нормы введены в действие с 1 января 2023 года.

Для кредиторов физического лица

При реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг физическому лицу, не удовлетворенных в связи с признанием такого физического лица-дебитора банкротом, применяется вычет по сомнительным требованиям при исчислении КПН в налоговом периоде, в котором вступило в законную силу определение суда о завершении процедуры банкротства либо вынесено решение государственного органа, о завершении процедуры внесудебного банкротства и признании должника банкротом.

Также плательщик НДС вправе уменьшить размер облагаемого оборота на часть или весь размер сомнительного требования по реализованным товарам, работам, услугам таким лицам в налоговом периоде.

Нормы введены в действие с 1 января 2023 года.

Финансовые управляющие

В Комитете госдоходов МФ РК также отметили, что налоговые органы будут предоставлять сведения финансовому управляющему в пределах его компетенции в отношении должника, по которому проводятся процедуры по восстановлению платежеспособности и банкротстве граждан РК.

Норма вводится в действие с 1 апреля 2023 года.

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Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан
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