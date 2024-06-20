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Казахстанцам, снявшим излишки пенсионных из ЕНПФ, спишут долги по ИПН

ЕНПФ, налог, ИПН , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 17:56 Фото: Zakon.kz
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на презентации проекта нового Налогового кодекса 20 июня 2024 года разъяснил поправку, по которой пенсионеры не будут платить индивидуальный подоходный налог (ИПН), сообщает Zakon.kz.

Журналисты попросили Азамата Амрина рассказать, будут ли казахстанцы платить ИПН, который им начислили после того, как они сняли излишки пенсионных накоплений.

"Освобождены будут... Тот, который сейчас, да (спишутся – Прим. ред.), их не начислят. Да, когда вы выйдете на пенсию, все выплаты (пенсионные – Прим. ред.) будут без ИПН. И на будущие изъятия тоже не будет (такого налога – Прим. ред.). Да, так как самого налога уже не будет", – сказал он.

Такая норма предложена в проекте нового налогового кодекса. Презентация документа сегодня состоялась в НПП "Атамекен".

Ранее сообщалось, что сумма потерь по ИПН в этом случае может составить 4,1 млрд тенге.

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