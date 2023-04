В Париже произошла массовая драка из-за кроссовок

Сообщается, что компания Nike сообщила о старте продаж новых кроссовок, однако они назвали адрес магазина в последний момент.

Компания выпустила на улицы автобус с координатами магазина, более тысячи людей направились за ним.

Днем у магазина образовалась давка, местами стоящие в очереди завязывали драку.

Madness in Paris today for the release of the Corteiz × Nike Air Max 95 "Aegean Storm"



