"Прошло все хорошо": Рыбакина рассказала о встрече с Токаевым

13 апреля казахстанская теннисистка Елена Рыбакина посетила Акорду и встретилась с Касым-Жомартом Токаевым. Спортсменка рассказала президенту о своих планах на предстоящие турниры, сообщает Zakon.kz.

Рыбакина отметила, что переживала перед визитом.

"Сегодня я побывала на встрече с главой государства. С утра, конечно же, было очень волнительно, но в целом прошло все хорошо. Поделилась своими будущими планами, турнирами. Завтра, 14 апреля, выступаю в Казахстане. Буду рада всех видеть. И надеюсь, что получится показать хорошую игру, победить завтра и послезавтра всей нашей командой. Буду продолжать радовать своими победами". Елена Рыбакина

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С 14 по 15 апреля в Астане впервые пройдет квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг.

Женская сборная Казахстана по теннису сыграет против команды Польши. Победитель данной встречи получит путевку на чемпионат мира.

На встрече со спортсменкой Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что проведение мероприятий международного уровня служит импульсом для повышения уровня развития тенниса в нашей стране. Кроме того, он пожелал успехов отечественным теннисистам, завоевавшим лицензию на летние Олимпийские игры в Париже.