Стало известно имя мировой звезды, посетившей Акорду

12 апреля пресс-служба Касым-Жомарта Токаева заинтриговала казахстанцев сообщением о визите в Акорду известной личности, без преувеличения, мирового масштаба. Однако имя оставалось в секрете, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 13 апреля, стало известно, о ком шла речь.

Как отмечено на сайте akorda.kz, президент поздравил победительницу Уимблдона с блестящими выступлениями на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, поблагодарив ее за мастерство и несгибаемую волю к победе.

Фото: akorda.kz

Также он отметил, что успехи представителей казахстанского тенниса способствуют популяризации данного вида спорта среди подрастающего поколения.

"В свою очередь Елена Рыбакина поблагодарила президента за поддержку и искренние поздравления в моменты ее побед. Она заверила, что и в дальнейшем будет прикладывать все усилия для достижения успехов на престижных международных соревнованиях", – сказано в сообщении.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев добавил, что на сегодняшний день теннисом в стране занимаются более 30 тысяч человек, из которых более 10 тысяч – дети до 10 лет. В целях массового охвата людей данным видом спорта в 17 регионах страны построены корты, успешно реализуются проекты Baby tennis, "Теннис до 10".