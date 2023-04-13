В шести регионах приостановили строительство заводов по сжиганию мусора

На брифинге в СЦК директор Департамента госполитики в управлении отходами Минэкологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев рассказал, что в шести регионах остановили проект по строительству мусоросжигающих заводов, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам представителя ведомства, вопрос строительства мусоросжигающих заводов в Казахстане тянется с 2021 года.

"Есть определенные сложности по реализации запланированного строительства по шести мусоросжигающим заводам. Действительно, та компания, которая выиграла, изъявила желание приостановить реализацию данного проекта. То есть, именно эти шесть заводов, которые были на аукционных торгах проведены, строительство их вестись не будет. Проект приостановлен". Мансур Ошурбаев

Директор департамента напомнил, в каких городах планировалось реализовать проект, – это Астана, Алматы, Шымкент, Атырау, Тараз и Актобе.

Он добавил, что также до сих пор прорабатывается вопрос по тарифам на сжигание мусора.

"Прорабатывается вопрос в целом по тарифу, потому что данный механизм затронул определенные вопросы и у общественности, и у определенных органов. Но хотел бы отметить, что данный механизм по мусоросжиганию не является таким основополагающим, мы его тоже прорабатываем параллельно с новыми технологиями, которые поступают в наше министерство. То есть время не стоит на месте, европейские страны развиваются, и поэтому их опыт хотят в каких-то моментах, в каких-то механизмах распространить и в нашей стране". Мансур Ошурбаев

Спикер указал, что недавно приходили потенциальные инвесторы со своей технологией, которую сейчас также рассматривают.

"То есть говорить, что вообще не будем, не могу. Возможно, но возможно, пилот будет. Будет выбран условно один регион по желанию какого-либо местного исполнительного органа, возможно, будут привлечены другие технологии. То есть, как пример, возможно реализовать в разных регионах, условно, три разных механизма, и какой покажет себя достаточно результативным, тот и будем развивать в нашей стране". Мансур Ошурбаев

Осенью 2020 года появилась информация, что в городах Казахстана построят заводы по сжиганию мусора и его переработки в электроэнергию. Тогдашний министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев возлагал большие надежды на эту идею, но позже против нее выступили экоактивисты.