Общество

Средствами от утильсбора будут поощрять раздельный вывоз мусора

мусор, раздельный сбор, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 14:14 Коллаж: Zakon.kz
Директор Департамента управления отходами Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Руслан Тукенов рассказал о мерах по стимулированию мусоровывозящих организаций разделять отходы, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, Минэкологии будет дополнительно поощрять организации, которые занимаются раздельным вывозом мусора.

"Те мусоровывозящие организации, которые внедрили раздельный сбор, вывоз и переработку мусора, будут дополнительно поощряться. Они получат субсидии за счет средств утилизационного сбора", – сказал Тукенов.

По его мнению, это должно экономически стимулировать предприятия применять раздельный сбор мусора.

"Кроме того, за счет разделения они сдают отходы с полезными фракциями и там получают деньги за это. Все это в комплексе должно дать положительную динамику", – добавил спикер.

Ранее Руслан Тукенов прокомментировал ситуацию, когда уже разделенный мусор заново складывают в одну машину и вывозят таким образом.

Азамат Сыздыкбаев
