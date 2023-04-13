Станут ли запасы золота защитой от инфляции для Казахстана

На фоне ряда стран, наращивающих золотовалютные резервы, Казахстан сократил свои запасы золота. Почему это происходит и способно ли наращивание золотых запасов защитить от высокой инфляции, рассказали эксперты Zakon.kz.

С начала года мировые центральные банки накапливали золото самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений, говорится в отчете Всемирного совета по золоту (WGC).

Общие оценки

По данным Кришана Гопала, старшего аналитика Всемирного совета по золоту в регионе EMEA, в январе и феврале центральные банки совокупно купили 125 тонн металла.





Фото: МВФ

Странами, сообщившими о крупнейших закупках за первые два месяца 2023 года, стали Сингапур (51,4 тонны), Турция (45,5 тонны), Китай (39,8 тонны), Россия (31,1 тонны) и Индия (2,8 тонны).

Значительные обновления за февраль предоставил Центральный банк России, который впервые за долгий срок опубликовал данные о своих золотых резервах. Согласно информации банка, к концу февраля 2023 запасы золота составляли 2330 тонн, что на 31 тонну больше, чем на конец января 2022 года.

В отчете Всемирного совета по золоту говорится, что Национальный банк Казахстана, напротив, стал единственным заметным продавцом золота в феврале. Официальные золотые резервы сократились на 13 тонн, до 342 тонн – самого низкого уровня с октября 2018 года. Отмечается, что с 2021 года ежемесячные чистые продажи из Казахстана увеличились по размерам. Однако, как заметил Кришан Гопал, центральные банки, которые покупают золото из внутренних источников, часто становятся продавцами золота.

Фото: МВФ

Покупка металлов как защита от инфляции

Заместитель начальника Управления аналитических исследований АО "Jusan Invest" Жумабек Темиржанов отметил, что Казахстан в отличие от ЦБ других стран действительно сократил запасы золота. Так, еще на начало 2022 года их объем составлял 23,5 млрд долларов, на 1 марта 2023 года – 19,9 млрд долларов.

"Если говорить о мировых центральных банках, то тенденция роста покупок золота ими наблюдается уже с 3-го квартала прошлого года. В результате 2022 год оказался вторым рекордным годом за всю историю по объемам покупок золота, а в 2023 году эта тенденция продолжилась. При этом стоит отметить, что, несмотря на такое наращивание золотых запасов, их доля в резервах мировых центробанков все еще находится на невысоком уровне – около 20%". Жумабек Темиржанов

Эксперт полагает, что это говорит о существенном потенциале для роста запасов драгоценного металла. Одной из причин значительных покупок золота центральными банками могут быть опасения по поводу геополитической и экономической нестабильности в мире, а также высокая инфляция и ожидания рецессии.

"Золото и серебро считаются традиционными "безрисковыми активами" и могут служить защитой от инфляции, поскольку их стоимость, как правило, растет в периоды высокой инфляции. Однако эффект от наращивания запасов золота на экономики стран мира может быть разным и зависит от многих факторов, включая спрос и предложение на мировых рынках, курс валют, экономический рост и инфляцию", – поясняет Жумабек Темиржанов.

Согласно опросу аналитиков, который был проведен London Bullion Market Association (Лондонский рынок драгоценных металлов), ожидается, что золото и серебро могут подорожать на 3,3% и 8,8% к концу 2023 года по сравнению с 2022 годом. Таким образом, цена на серебро может вырасти до 23,65 доллара за унцию против 21,73 доллара в 2022 году. Цена на золото может достичь 1859,90 доллара за тройскую унцию. Для сравнения: в 2022 году она в среднем была на уровне 1800,09 доллара за тройскую унцию.

"Рост цен на золото и серебро может быть связан с повышением инвестиционного спроса на эти металлы, а также с растущей неопределенностью в мире. Однако изменение ключевых ставок и другие экономические факторы также могут влиять на стоимость драгметаллов", – комментирует Жумабек Темиржанов.

По его словам, наращивание золотовалютных запасов в Казахстане может помочь укрепить финансовую стабильность и снизить риски инфляции в стране. Однако, помимо этого, необходим сбалансированный бюджет и финансовая дисциплина.

Кроме названных металлов, по словам Жумабека Темиржанова, для защиты от инфляции центробанки также могут использовать другие инструменты для хеджирования рисков, например, валютные операции, фьючерсы и опционы.

Единственная надежда

Основная причина накопления золота в резервах стран – это ожидания наступления рецессии в мировой экономике из-за растущих процентных ставок, считает финансист Арман Бейсембаев.

Ко всему прочему, интерес к золоту вызван высокой неопределенностью в мировой экономике, снижением доверия к фиатным валютам, назревающий банковский кризис, который потенциально может получить продолжение. Все это заставляет банки искать "инструменты-убежища", где можно переждать сложные времена.

"Золото традиционно пользуется высоким доверием и в качестве актива, способного защитить от обесценивания фиатных валют. Насколько это до сих пор реально, сказать сложно. Но выбор тут невелик. Если произойдет действительно что-то плохое и "фиат" потеряет доверие, то золото, пожалуй, единственная форма денег, которая, вероятно, останется в качестве средства платежа", – говорит Арман Бейсембаев.

В текущих условиях золото растет, сейчас его стоимость уже близка к пикам 2021 года, когда цена выросла на исторические максимумы в районе 2070 за унцию, добавил аналитик.

"Есть вероятность, что этот максимум может быть пройден, аналитики прогнозируют рост до 2100. А если разразится серьезный кризис, то может взлететь и до 3000. К сожалению, рост ставок уже давит на банковскую систему США и ЕС, так что вероятность банковского кризиса с последующим кризисом в экономике совсем ненулевая", – пояснил Арман Бейсембаев.

Однако, по его мнению, значительно помочь в снижении инфляции золото не сможет, и способно быть лишь некой подушкой безопасности на черный день.

"ЗВР примерно никак не участвует в экономике, купленное золото просто лежит в хранилищах. Так что эффект тут нулевой. В конце концов, такие резервы создаются не для снижения инфляции, для этого используется совсем другой инструментарий", – резюмировал Арман Бейсембаев.

В заключении отметим, что золото исторически является относительно надежным инструментом при инфляции, и его рост в некоторых случаях может защитить от рисков полного обесценения средств. Поэтому его вполне можно рассмотреть как альтернативный инвестиционный инструмент.