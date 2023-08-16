Почему Нацбанк продает золотые запасы Казахстана, рассказали эксперты

С начала 2023 года запасы драгметалла в Казахстане уменьшились почти на 67 тонн. Ранее Нацбанк РК сообщил, что его продажа происходит в рамках политики диверсификации золотовалютных активов. Zakon kz. опросил экспертов о том, почему Нацбанк сокращает золотовалютные запасы.

В прошлом году Нацбанк, взявший курс на снижение доли золота в своих международных резервах, продал 120 тонн золота, снизив его долю в своих резервах с 68% до 63%. А уже в первом квартале Центробанк страны продал еще 20 тонн золота, что сделало его крупнейшим продавцом этого драгоценного металла на мировом рынке.

На 1 августа 2023 года общие золотые резервы Нацбанка составили 313,5 тонны. По данному показателю Казахстан в мировом рейтинге стран занимает 16 позицию между Саудовской Аравией и Великобританией. В первую тройку стран с самыми крупными золотыми резервами вошли США – 8133 тонны, Германия – 3354 и Италия – 2451 тонна драгметалла.

Слишком хорошо – тоже плохо или почему в Казахстане стало много золота

Экономист Алмас Чукин, говоря о больших объемах продаж главным финансовым регулятором страны драгоценного металла, считает, что вначале необходимо понять, почему все предшествующие годы Нацбанк РК активно скупал золото.

"Началось все в 2011 году, когда в рамках индустриализации решили построить в Астане аффинажный завод, который производит соответствующие стандартам слитки золота высокой чистоты, так называемые четыре девятки (99.99%). Принудить компании пользоваться услугами нового предприятия не было возможности, но нашли другой выход. Приняли закон, по которому все золото, произведенное в республике, закупал Нацбанк, а ему нужны сертифицированные слитки, которые только один завод в стране и мог производить". Алмас Чукин

По его словам, все было хорошо, но постепенно золота в стране стали производить много. И в какой-то момент доля драгоценного металла в золотовалютном резерве (ЗВР) страны достигла 70%. Что, по мнению эксперта, явно много.

"По сути, покупка золота на внутреннем рынке за тенге стала насосом по накачке инфляции. Нацбанк покупал много золота, не тратя ни одного доллара. Казалось бы, хорошо. Но при этом из-за того, что золото не поступало на экспорт, государство лишилось значительной валютной выручки. Золотодобытчики продавали золото Нацбанку за тенге, оплачивают все внутри страны за тенге, а потребности импорта закрывают долларами. То есть экспортный бизнес сначала превратили в местный, искусственно укрепляя курс обмена, потом спираль раскручивалась в обратную сторону, ослабляя курс и наращивая инфляцию". Алмас Чукин

Эксперт считает, что в текущей ситуации у Нацбанка наблюдается сверхобеспеченность золотом. И, прекратив закуп золота, финансовый регулятор перестал вливать излишнее количество тенге в экономику. При этом Алмас Чукин утверждает, что золото, даже будучи очень ценным металлом, не замена денег.

"Во-первых, золото – не финансовый инструмент и на депозит его не положишь. Конечно, есть кое-какие формы, когда можно на нем что-то заработать, но они очень сложные, требуют физического вывоза залога в хранилище банков западных стран. То есть деньги, вложенные в золото, это омертвленный актив. Во-вторых, цена на золото очень волатильная. За последние 20 лет между пиками и дном разница превышала 100%. Хорошо, что Нацбанк скупал золото в период низких цен, а продает на верхнем уровне". Алмас Чукин

По мнению экономиста, доля золота в золотовалютных резервах не должна превышать 25-30%. Кроме того, он считает, что золото – неликвидный товар.

"Когда вам надо срочно продать, к примеру, 50 тонн золота, то это непросто сделать. И на него ничего не купишь, никто в мире золото в оплату не берет, поэтому в трудный день лучше иметь разные валюты мира в запасе". Алмас Чукин

Золото порождает иррациональное отношение к нему

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев придерживается аналогичной точки зрения и считает, что сейчас золото не играет ту роль, которую оно играло раньше.

"Уже давно ни одна валюта не обеспечивается золотом. И до Ямайской валютной системы, принятой 8 января 1976 года, при которой курсы валют устанавливаются не государством, а рынком, и в настоящее время в реальности никакого оборота золота не было. Поэтому золотые резервы почти не играли никакой реальной роли в экономиках различных стран". Арман Бейсембаев

Финансист отмечает, что золото не ведет к генерации будущих денежных потоков и экономических благ, и считает несостоятельным утверждение о том, что золото может помочь в снижении инфляции.

"Для этого есть другие, более подходящие способы воздействия. Все эти годы Нацбанк активно скупал золото. Как вы думаете, это отразилось в ощутимой мере на росте благосостояния казахстанцев и страны в целом?" Арман Бейсембаев

По мнению аналитика, определенное количество золота должно лежать в закромах на случай какого-нибудь форс-мажора. Но, по его словам, никакой твердой гарантии его наличие в резервах не дает, экономического благополучия стране не обеспечивает. Оно дает лишь психологический эффект – чувство спокойствия.

"Любая валюта в первую очередь обеспечивается доверием, силой экономики той страны, которая эту валюту производит. Золото – это сегодня просто товар и не является инвестиционным инструментом. И оно еще к тому же считается недостаточно ликвидным. Поэтому курс Нацбанка на снижение доли золота в ЗРВ считаю правильным". Арман Бейсембаев

Золото – единственный актив, свободный от политических и инфляционных рисков

Впрочем, не все эксперты разделяют подобное мнение. Экономист Саян Комбаров считает, что продажа золота Нацбанком – это недальновидный шаг.

"Думаю, золото в ближайшее время подскочит в цене, так как США придется начать снижать ставку для спасения экономики и банков от банкротств, вызванных повышением ставки и снижением стоимости американских государственных облигаций. Поэтому Нацбанк РК поступает недальновидно, продавая золото". Саян Комбаров

Эксперт считает, что золото – это единственный товарный физический монетарный актив, свободный от политических и инфляционных рисков. Более того, он выступает за возврат золотого обеспечения.

"Без стабильного и эндогенного создания денежной массы в виде золота не может быть ни ценовой стабильности, ни свободных рыночных отношений. В данный момент монетарная политика превратилась в инструмент тоталитарного центрального управления и планирования, которая делает несостоятельным любой экономический расчет, сбережение и свободный обмен". Саян Комбаров

Приводя доводы в пользу золотого обеспечения, экономист отмечает, что проблема любой фиатной валюты заключается в ее нестабильности. Тогда как золото, наоборот, количественно стабильно, поскольку его невозможно создать в объеме 20, 40 или 100% за дни и месяцы. К тому же, как говорит эксперт, производство золота сбалансировано прочими услугами и товарами, материальными и техническими ресурсами.

"Поэтому все мировые валюты, в том числе и тенге, должны иметь физическое определение. Это означает, что номинал тенге и доллара и прочих валют должен выражаться в граммах и унциях. Нестабильность фиатных валют обусловлена прежде всего самой монетарной политикой Центральных банков. Они эмитируют валюту в цифровом и бумажном виде, кредитуя банки. А банки, в свою очередь, дают эти кредиты на покупку товаров и активов, вызывая рост их цены". Саян Комбаров

В заключение эксперты отметили, что нынешняя повышенная активность, связанная с куплей и продажей золота на мировых рынках, это реакция Центробанков, которая вызвана высокой неопределенностью в мировой экономике и снижением доверия к фиатным деньгам. Однако пока неизвестно, будет ли золото и дальше пользоваться таким же спросом, как сейчас.

Фиатные деньги – это не обеспеченные золотом или другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления.