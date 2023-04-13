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Черный дым рядом с аэропортом Астаны напугал горожан

Черный дым рядом с аэропортом Астаны напугал жителей Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Астане разгорелся пожар рядом с международным аэропортом. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям столицы рассказали Zakon.kz, что горит сухостой и камыш.

По данным ДЧС, подразделения выехали в сторону аэропорта 13 апреля в 12:28.

"По прибытии установлено, что горит сухостой и камыш на предварительной площади 1 га. На данный момент на месте над ликвидацией возгорания работают 14 человек личного состава и три единицы техники ДЧС".Пресс-служба ДЧС Астаны

Пользователи Казнета отмечают, что клубы дыма видны с разных частей города.

Cо 2 по 6 апреля в резервате "Ак Жайык" горел камыш: тогда сильный смог накрыл Атырау. В школах города занятия в классах отменили. 

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Анастасия Московчук
Астана
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