Черный дым рядом с аэропортом Астаны напугал горожан
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Астане разгорелся пожар рядом с международным аэропортом. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям столицы рассказали Zakon.kz, что горит сухостой и камыш.
По данным ДЧС, подразделения выехали в сторону аэропорта 13 апреля в 12:28.
"По прибытии установлено, что горит сухостой и камыш на предварительной площади 1 га. На данный момент на месте над ликвидацией возгорания работают 14 человек личного состава и три единицы техники ДЧС".Пресс-служба ДЧС Астаны
Пользователи Казнета отмечают, что клубы дыма видны с разных частей города.
Cо 2 по 6 апреля в резервате "Ак Жайык" горел камыш: тогда сильный смог накрыл Атырау. В школах города занятия в классах отменили.
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