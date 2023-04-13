Черный дым рядом с аэропортом Астаны напугал горожан

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В Астане разгорелся пожар рядом с международным аэропортом. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям столицы рассказали Zakon.kz, что горит сухостой и камыш.

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