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Наставник "ПСЖ" получил около 5000 сообщений и звонков с угрозами убийства

Футбол Угрозы Тренеру Фото: Instagram/galtier.officiel
Главному тренеру французского футбольного клуба "ПСЖ" Кристофу Гальтье и его семье предоставили охрану из-за поступающих угроз от неизвестных лиц. За последнее время наставник получил около 5000 посланий с угрозами расправы, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует RMC Sport, вся эта история началась во то время, когда Гальтье работал еще в другой французской команде – "Ницце". Якобы Кристоф тогда сказал спортивному директору этого коллектива Жюльену Фурнье, что в команде "не может быть так много чернокожих и мусульман".

Далее эта информация была уже на слуху всей футбольной общественности Франции, и Гальтье получил около 5000 звонков и сообщений, в которых были угрозы убийства самого тренера и его близких. В связи с этим "ПСЖ" нанял охранную команду, которая займется безопасностью наставника и его семьи.

Футбол Угрозы Тренеру

Фото: Instagram/psg

В свою очередь, наставник парижан не собирается сидеть сложа руки, он планирует обратиться в суд из-за разных оскорблений и ложных заявлений. Тем временем, "ПСЖ" проводит свое собственное расследование по этому инциденту. Кристоф Гальтье подписал контракт с "Пари Сен-Жерменом" 5 июля 2022 года на срок в два года.  

По сообщением некоторых СМИ, "парижане" уже ищут замену Гальтье, и в списке кандидатов звездные тренера в лице Жозе Моуринью, Юлиана Нагельсмана, Луиса Энрике, Антонио Конте и Зинедина Зидана. 

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